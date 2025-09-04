Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Рада провалила євроінтеграційний законопроєкт про нагляд за рішеннями місцевої влади

04 вересня 2025, 13:55
Рада провалила євроінтеграційний законопроєкт про нагляд за рішеннями місцевої влади
Фото: policy.info
Законопроєкт був визначений як євроінтеграційний і входив до переліку зобов’язань України в межах програми фінансової підтримки ЄС Ukraine Facility.

Верховна Рада 4 вересня не змогла ухвалити законопроєкт №13150, який мав створити систему нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування та запровадити Єдиний реєстр їхніх актів.

Про це повідомив у Telegram народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. За документ проголосували лише 206 парламентарів за необхідних 226.

Законопроєкт був визначений як євроінтеграційний і входив до переліку зобов’язань України в межах програми фінансової підтримки ЄС Ukraine Facility. Водночас, за словами Железняка, крайній термін для його ухвалення сплив ще наприкінці березня.

Правозахисники Transparency International Ukraine раніше наголошували, що Україна єдина серед європейських країн, де немає законодавчо врегульованої системи нагляду за рішеннями місцевих рад. Проте після аналізу підготовленого до другого читання тексту експерти заявили, що він не відповідає вимогам Ukraine Facility Plan і фактично не вирішує ключових проблем, через що депутатам рекомендували доопрацювати документ.

Ukraine Facility — це фінансова програма Європейського Союзу на 2024–2027 роки, що передбачає до €50 мільярдів допомоги для України: €33 мільярди у вигляді пільгових кредитів і €17 мільярдів — у вигляді грантів. Її мета — підтримка відновлення, реконструкції, модернізації та інтеграції України до ЄС.

Верховна РадазаконопроєктUkraine Facility

