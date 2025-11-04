Європейський Союз погодив черговий пакет допомоги Україні за Ukraine Facility

Його сума становить понад €1,8 мільярда.

Рада Європейського Союзу схвалила пʼятий платіж Україні за програмою Ukraine Facility. Його сума становить понад €1,8 мільярда.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

У Євросоюзі зазначили, що сума відображає успішне виконання Україною девʼяти кроків, необхідних для пʼятого траншу, а також один невиконаний крок з четвертого траншу.

Фінансування спрямоване передусім на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку безперервного функціонування державного управління.

Виплати в рамках Ukraine Facility тісно пов'язані з "Планом України", в якому викладено стратегію відновлення, реконструкції та модернізації України, а також графік впровадження реформ, узгоджених із цілями країни щодо вступу до ЄС протягом найближчих років.

З моменту набрання чинності Ukraine Facility Україні вже виплатили 6 млрд євро у вигляді проміжного фінансування, 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування та чотири транші на суму приблизно 4,2, 4,1, 3,5 та 3,2 млрд євро відповідно.