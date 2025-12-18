Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Бельгії повідомили про постійні зміни пропозицій ЄС щодо фінансування України

18 грудня 2025, 11:36
У Бельгії повідомили про постійні зміни пропозицій ЄС щодо фінансування України
джерело wikipedia
Де Вевер вчергове підкреслив, що Бельгія наполягає на рівномірному розподілі фінансового ризику серед усіх держав-членів ЄС.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив про постійні зміни пропозицій ЄС щодо фінансування України у 2026−2027 роках.

Про це він сказав напередодні саміту країн ЄС у Брюсселі, пише Sky News.

Де Вевер заявив, що пропозиції щодо фінансування України на 2026 та 2027 роки досі змінюються, хоча неофіційно рішення очікувалось сьогодні, зазначило видання.

"Запропонований Україні кредит на репарації несе юридичні, фінансові та економічні ризики та не пропонує жодних надійних гарантій", — додав він.

Де Вевер вчергове підкреслив, що Бельгія наполягає на рівномірному розподілі фінансового ризику серед усіх держав-членів ЄС. 

Крім того, він відзначив, що прецеденту для використання заморожених російських активів у запропонованому форматі немає.

Він нагадав, що Бельгія наполягає на трьох умовах використання російських активів у Брюсселі: 

Механізм "backstop" (страхувальний механізм), який гарантує, що бельгійський депозитарій Euroclear зможе негайно повернути росії кошти після відповідного судового рішення або мирної угоди.

Розподіл можливих позовів про відшкодування збитків з москви між усіма членами ЄС.

Використання для репараційних позик заморожених російських активів, які знаходяться в інших державах.

"Якщо вже у нас є хороший парашут, то ми всі стрибаємо разом. Не я один", – заявив де Вевер.

"Де Вевер попереджає про контрзаходи з боку росії. Країна може "негайно" перейти до конфіскації європейських коштів або компаній. "Це зовсім не туманна небезпека", – пише De Morgen.

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає запровадження правил "Купуй європейське" у межах потенційного кредиту для України, який планують забезпечити замороженими російськими активами. Пропозицію цього тижня передали державам-членам ЄС.

кредитвійнаБельгіяЄвросоюззаморожені активи рфБарт де Вевер

Останні матеріали

Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 16:07
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Політика
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 13:02
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Політика
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 12:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється