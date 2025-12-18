У Бельгії повідомили про постійні зміни пропозицій ЄС щодо фінансування України

Де Вевер вчергове підкреслив, що Бельгія наполягає на рівномірному розподілі фінансового ризику серед усіх держав-членів ЄС.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив про постійні зміни пропозицій ЄС щодо фінансування України у 2026−2027 роках.

Про це він сказав напередодні саміту країн ЄС у Брюсселі, пише Sky News.

Де Вевер заявив, що пропозиції щодо фінансування України на 2026 та 2027 роки досі змінюються, хоча неофіційно рішення очікувалось сьогодні, зазначило видання.

"Запропонований Україні кредит на репарації несе юридичні, фінансові та економічні ризики та не пропонує жодних надійних гарантій", — додав він.

Крім того, він відзначив, що прецеденту для використання заморожених російських активів у запропонованому форматі немає.

Він нагадав, що Бельгія наполягає на трьох умовах використання російських активів у Брюсселі:

Механізм "backstop" (страхувальний механізм), який гарантує, що бельгійський депозитарій Euroclear зможе негайно повернути росії кошти після відповідного судового рішення або мирної угоди.

Розподіл можливих позовів про відшкодування збитків з москви між усіма членами ЄС.

Використання для репараційних позик заморожених російських активів, які знаходяться в інших державах.

"Якщо вже у нас є хороший парашут, то ми всі стрибаємо разом. Не я один", – заявив де Вевер.

"Де Вевер попереджає про контрзаходи з боку росії. Країна може "негайно" перейти до конфіскації європейських коштів або компаній. "Це зовсім не туманна небезпека", – пише De Morgen.

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає запровадження правил "Купуй європейське" у межах потенційного кредиту для України, який планують забезпечити замороженими російськими активами. Пропозицію цього тижня передали державам-членам ЄС.