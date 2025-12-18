ЄС може ухвалити ключове рішення щодо фінансування України вже цієї п'ятниці

Основним варіантом розглядається використання заморожених у ЄС російських активів, однак його реалізація залежить від позиції Бельгії.

Лідери Європейського Союзу планують найближчими днями погодити механізм фінансування України у 2026–2027 роках для продовження опору російській агресії. Очікується, що рішення буде узгоджене та оприлюднене у п’ятницю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

Основним варіантом розглядається використання заморожених у ЄС російських активів, однак його реалізація залежить від позиції Бельгії, де зосереджена значна частина цих коштів. У зв’язку з цим переговори на саміті ЄС у четвер будуть зосереджені на пошуку компромісної моделі, прийнятної для всіх країн блоку.

За словами одного з високопоставлених дипломатів ЄС, фінальне рішення має бути готове до ранку п’ятниці, оскільки відсутність домовленості поставить під загрозу здатність України захищатися, а також безпеку всієї Європи.

Як зазначає Euronews, Євросоюз має знайти щонайменше €90 млрд для покриття бюджетних і оборонних потреб України у 2026–2027 роках на тлі невизначеності щодо подальшої підтримки з боку США. Усередині ЄС немає єдності щодо так званого «репараційного кредиту» за рахунок російських активів: його підтримують Німеччина, країни Балтії та Скандинавії, тоді як Бельгія, Італія та Угорщина вказують на юридичні та фінансові ризики.

Розбіжності між країнами-членами роблять майбутній саміт ключовим для визначення здатності ЄС забезпечити стабільне й своєчасне фінансування України та зберегти єдність блоку.