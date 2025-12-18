Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський прибув до Брюсселя для участі у саміті ЄС

18 грудня 2025, 12:23
Зеленський прибув до Брюсселя для участі у саміті ЄС
Фото: facebook/Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський сьогодні вдень, 18 грудня, прибув з візитом до Брюсселя, де прийме участь у саміті лідерів Євросоюзу.

Про це журналістам повідомив радник президента Дмитро Литвин.

На засіданні Європейської ради, як очікується, лідери ЄС мають ухвалити рішення щодо фінансування України на найближчі роки.

Зеленський прибув до Брюсселю вранці 18 грудня. "Приземлилися", – повідомив Литвин.

Речник Зеленського Сергій Никифоров повідомив журналістам, що об 11:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом) у президента буде виступ на засіданні Європейської ради.

Також президент проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами, близько 13:45 за місцевим часом очікується пресконференція.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що найефективнішим шляхом до завершення російсько-української війни є посилення санкцій проти росії з метою зменшення її економічних можливостей, а також забезпечення стабільного фінансування України.

