російські прикордонники порушили кордон Естонії

18 грудня 2025, 14:21
російські прикордонники порушили кордон Естонії
Фото: Scanpix / Postimees
МЗС Естонії планує викликати повіреного у справах посольства росії.

Троє російських прикордонників у середу, 17 грудня, порушили державний кордон Естонії, висадившись на пірс Васкнарва на річці Нарва, після чого повернулися на територію росії до їх затримання.

Про це повідомляє естонський суспільний мовник ERR із посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Таро.

За даними прикордонної служби Естонії, інцидент зафіксували камери спостереження вранці 17 грудня. російські прикордонники пересувалися річкою Нарва на судні на повітряній подушці, зупинилися біля пірсу Васкнарва, вийшли на берег і пройшлися вздовж пірсу. Під час цього вони перетнули лінію контролю з боку росії на територію Естонії, після чого повернулися назад і відпливли на російський бік.

Керівник Бюро прикордонної охорони Східної префектури Еерік Пургель заявив, що естонська сторона встановила офіційний контакт із прикордонною службою російської федерації для отримання пояснень. У регіоні також посилили патрулювання, щоб бути готовими до можливих нових інцидентів. Окрім цього, МЗС Естонії планує викликати повіреного у справах посольства росії.

Міністр внутрішніх справ Ігор Таро наголосив, що мотиви дій російських прикордонників наразі незрозумілі, водночас зазначив, що безпосередньої загрози безпеці Естонії цей інцидент не становив. Він пояснив, що пірс Васкнарва частково розташований на території Естонії, а частково — на території росії. За його словами, географія регіону Нарви така, що російські судна змушені проходити через естонські води, аби дістатися Чудського озера, і це погоджено між двома країнами.

Інцидент стався на тлі відсутності ратифікованого договору про державний кордон між Естонією та росією. Значна частина фактичного кордону проходить по річці Нарва, однак у районі Васкнарва існує вузька ділянка суші, де естонська територія простягається на інший бік річки.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав держави Альянсу до негайних дій, застерігаючи, що вони можуть стати наступною ціллю росії.

