Bloomberg : росія може готуватися до ескалації через гібридні атаки в Німеччині

06 січня 2026, 08:47
Bloomberg : росія може готуватися до ескалації через гібридні атаки в Німеччині
Стоп росія
Уряд ФРН готується до атак, що можуть ускладнити розгортання сил НАТО.

росія активізує приховані дії проти стратегічно важливих об’єктів у Німеччині, використовуючи інструменти гібридної війни, що в Берліні розглядають як можливу підготовку до ширшого протистояння.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на внутрішній документ Бундесверу.

У матеріалі зазначається, що через роль Німеччини як ключового логістичного та координаційного центру НАТО в Європі німецька влада вважає країну однією з перших цілей для гібридних операцій з боку росії.

У документі Міністерства оборони ФРН йдеться, що потенційні атаки можуть мати нерегулярний або немілітарний характер і бути спрямованими насамперед на енергетичну систему та оборонну інфраструктуру. Також містяться рекомендації щодо координації дій федеральних, земельних і місцевих органів влади, а також ключових інституцій у разі загострення безпекової ситуації.

У Міноборони Німеччини наголошують, що зафіксовані гібридні дії, зокрема на території ФРН, слід розглядати як свідомий елемент безпекової стратегії росії, спрямованої проти так званого колективного Заходу. Водночас такі дії можуть виконувати роль підготовчого етапу до відкритого військового зіткнення.

Bloomberg звертає увагу, що тон і формулювання нових документів німецького оборонного відомства є значно жорсткішими й тривожнішими, ніж у попередні роки. Зокрема, очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер у жовтні 2025 року попереджав депутатів Бундестагу про можливі провокації з боку росії з ризиком переходу до прямого збройного протистояння.

За оцінками Міноборони ФРН, навіть за умови збереження нинішнього характеру війни росії проти України, москва може суттєво розширити свої можливості та стратегічні сценарії не пізніше 2029 року.

Окремо в документі зазначається, що росія намагатиметься перешкоджати розгортанню сил НАТО, насамперед на східному фланзі Альянсу, з метою ускладнити стримування та оборону.

У Берліні також припускають, що приховані атаки мають на меті виявлення вразливих місць у системі державного управління Німеччини на різних рівнях — від федерального до муніципального. Йдеться про спроби ускладнити своєчасне виявлення гібридних операцій, применшити їхній реальний масштаб та вплив, а також сповільнити або паралізувати ухвалення рішень і реагування органів влади.

НімеччинаНАТОросія загроза

