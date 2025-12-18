Дрони СБУ уразили російські системи ППО та винищувач МіГ-31 на аеродромі "Бельбек" у Криму

СБУ продовжує ефективну роботу зі знищення систем ППО в Криму.

Дрони СБУ вдарили по російській ППО на військовому аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Унаслідок прильотів дронів уражено:

два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" (ціна одного — близько $60-100 млн);

радіолокаційна станція 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" (на внутрішньому ринку коштує орієнтовно $30 млн, для експорту ціна $60 млн);

зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2" (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $12 млн, експортна - $19 млн);

літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна — $30–50 млн залежно від комплектації та озброєння).

Нагадаємо, 15 грудня українські підводні дрони Sub Sea Baby вперше атакували російський підводний човен. Операцію провели Служба безпеки спільно з Військово-морськими силами.