Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Дрони СБУ уразили російські системи ППО та винищувач МіГ-31 на аеродромі "Бельбек" у Криму

18 грудня 2025, 13:17
Дрони СБУ уразили російські системи ППО та винищувач МіГ-31 на аеродромі
МіГ-31. Фото: testpilots.ru
СБУ продовжує ефективну роботу зі знищення систем ППО в Криму.

Дрони СБУ вдарили по російській ППО на військовому аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Унаслідок прильотів дронів уражено:

  • два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" (ціна одного — близько $60-100 млн);
  • радіолокаційна станція 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" (на внутрішньому ринку коштує орієнтовно  $30 млн, для експорту ціна $60 млн);
  • зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2" (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $12 млн, експортна - $19 млн);
  • літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна — $30–50 млн залежно від комплектації та озброєння).

Нагадаємо, 15 грудня українські підводні дрони Sub Sea Baby вперше атакували російський підводний човен. Операцію провели Служба безпеки спільно з Військово-морськими силами.

КримСБУППОміг-31с-400

Останні матеріали

Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 16:07
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Політика
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 13:02
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Політика
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 12:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється