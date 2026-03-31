Франція оновлює військову стратегію через досвід України

31 березня 2026, 20:11
Франція оновлює військову стратегію через досвід України
У французькій армії кажуть, що війна в Україні й атаки дронів у регіоні Перської затоки показали головну проблему сучасної ППО.

Франція переглядає підходи до ППО і розглядає більш економні способи збивати дрони, зокрема ті, що використовує Іран.

Про це пише Politico.

У французькій армії кажуть, що війна в Україні й атаки дронів у регіоні Перської затоки показали головну проблему сучасної ППО — ракети часто коштують у рази дорожче за цілі, які вони знищують.

"Ми беремо все, чого можемо навчитися в України, особливо щодо розвитку спроможностей — як у контексті Близького Сходу, так і майбутніх подій на східному фланзі", — сказав заступник начальника Військово-повітряних сил Франції генерал Домінік Тардіф.

За його словами, Франція вже працює над проєктами дешевших засобів протидії дронам типу Shahed і розглядає використання безпілотників-перехоплювачів замість дорогих ракет.

Париж також співпрацює з оборонними компаніями над створенням масового виробництва таких систем. Окремі французькі технологічні рішення вже тестують на Близькому Сході, де французькі сили розмістили для захисту союзників від іранських атак.

Крім цього, Франція готує оновлений закон про військове планування, який мають представити 8 квітня. Він передбачає збільшення запасів боєприпасів і розширення виробничих ліній.

Також у країні розглядають варіант розвитку системи дронів зі штучним інтелектом, які мають літати поруч із винищувачами та допомагати виявляти загрози.

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється