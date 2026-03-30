НАТО втретє збило іранську ракету над Туреччиною

Системи ППО та ПРО Альянсу перехопили балістичну ракету, випущену з Ірану, яка вторглася в турецький повітряний простір.

Про це повідомило турецьке Міністерство оборони у соцмережі X (Twitter).

Ракету було збито системами ППО та ПРО НАТО, розгорнутими в східному Середземномор’ї.

"Усі необхідні заходи вживаються рішуче та без вагань для захисту території та повітряного простору Туреччини", - йдеться в заяві Міноборони.

Це вже четвертий випадок перехоплення іранських ракет з початку війни на Близькому Сході.

Раніше, починаючи з 4 березня, сили ППО та ПРО НАТО у східному Середземномор’ї збили три ракети, запущені з Ірану, зокрема одну над авіабазою Інджирлік.

Зазначимо, що НАТО посилило ППО Туреччини.