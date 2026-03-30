Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

НАТО втретє збило іранську ракету над Туреччиною

30 березня 2026, 19:34
НАТО втретє збило іранську ракету над Туреччиною
Фото: Артем Житенев / РИА "Новости"
Системи ППО та ПРО Альянсу перехопили балістичну ракету, випущену з Ірану, яка вторглася в турецький повітряний простір.

Протиповітряна та протиракетна оборона НАТО перехопила балістичну ракету, випущену з Ірану, яка проникла в повітряний простір Туреччини.

Про це повідомило турецьке Міністерство оборони у соцмережі X (Twitter)

Ракету було збито системами ППО та ПРО НАТО, розгорнутими в східному Середземномор’ї.

"Усі необхідні заходи вживаються рішуче та без вагань для захисту території та повітряного простору Туреччини", - йдеться в заяві Міноборони.

Це вже четвертий випадок перехоплення іранських ракет з початку війни на Близькому Сході. 

Раніше, починаючи з 4 березня, сили ППО та ПРО НАТО у східному Середземномор’ї збили три ракети, запущені з Ірану, зокрема одну над авіабазою Інджирлік.

Зазначимо, що НАТО посилило ППО Туреччини

 
ІранТуреччинаНАТОППО

Останні матеріали

Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Політика
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Переклад iPress – 30 березня 2026, 15:24
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Cуспільство
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Переклад iPress – 30 березня 2026, 11:56
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 березня 2026, 07:31
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється