Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Індія схвалила закупівлю зброї на $25 млрд, включно з російськими С-400 – Bloomberg

28 березня 2026, 14:09
Фото: з вільного доступу
Раніше адміністрація президента США висловлювала невдоволення через закупівлю Індією російської військової техніки.

Індія схвалила закупівлю озброєнь на суму близько 25 мільярдів доларів, включно з новими російськими ракетними системами. За словами обізнаного чиновника, Рада з оборонних закупівель під керівництвом міністра Раджната Сінгха затвердила ще п’ять російських зенітних комплексів приблизно за 6,1 мільярда доларів.

Про це пише Bloomberg. 

Як зазначили у Міністерстві оборони Індії, система С-400 призначена для відбиття атак повітряних цілей великої дальності, які можуть загрожувати важливим об’єктам. Зокрема, країна вже має три такі комплекси, які застосовували під час чотириденного конфлікту з Пакистаном у травні минулого року. Ще два комплекси, ймовірно, поставлять протягом найближчих кількох місяців.

Згідно зі звітом Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) за 2025 рік, росія залишається основним постачальником військової техніки для Індії, хоча обсяги її постачання дещо зменшилися. Вона забезпечує понад третину всіх закупівель озброєнь країни. 

У звіті також відзначено, що Індія намагається диверсифікувати джерела військового обладнання та є найбільшим покупцем техніки французького виробництва. 

Адміністрація президента США Дональда Трампа висловлювала невдоволення через закупівлю Індією російської військової техніки. Як пише видання, рішення придбати додаткове обладнання з росії може погіршити відносини між країнами, які вже напружилися минулого року через затримку переговорів щодо торгівельної угоди.

РосіяІндіязброяс-400

Останні матеріали

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється