В Україні вперше запрацювала приватна ППО

30 березня 2026, 15:19
Wikipedia
Одна з українських компаній уже збила кілька російських дронів у Харківській області.

В Україні почали працювати перші підрозділи приватної протиповітряної оборони. 

Про це міністр оборони Михайло Федоров написав у Telegram-каналі.

За його словами, одна з компаній уже сформувала власну групу ППО, яка збила кілька ворожих безпілотників у Харківській області.

Паралельно триває створення аналогічних підрозділів ще на 13 підприємствах. Вони отримали від Міністерства оборони статус уповноважених суб’єктів господарювання.

Наразі ці групи перебувають на різних етапах готовності: частина вже виконує бойові завдання, інші проходять навчання або завершують підготовку.

У Міноборони зазначають, що приватна ППО інтегрована в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ та вже бере участь у відбитті повітряних атак, зокрема у перехопленні дронів типу Shahed.

За словами Федорова, така модель дозволяє швидко масштабувати спроможності протиповітряної оборони без додаткового навантаження на бойові підрозділи на фронті.

 

