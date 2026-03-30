В Україні вперше запрацювала приватна ППО
В Україні почали працювати перші підрозділи приватної протиповітряної оборони.
Про це міністр оборони Михайло Федоров написав у Telegram-каналі.
За його словами, одна з компаній уже сформувала власну групу ППО, яка збила кілька ворожих безпілотників у Харківській області.
Паралельно триває створення аналогічних підрозділів ще на 13 підприємствах. Вони отримали від Міністерства оборони статус уповноважених суб’єктів господарювання.
Наразі ці групи перебувають на різних етапах готовності: частина вже виконує бойові завдання, інші проходять навчання або завершують підготовку.
У Міноборони зазначають, що приватна ППО інтегрована в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ та вже бере участь у відбитті повітряних атак, зокрема у перехопленні дронів типу Shahed.
За словами Федорова, така модель дозволяє швидко масштабувати спроможності протиповітряної оборони без додаткового навантаження на бойові підрозділи на фронті.