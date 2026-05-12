Війна в Ірані загрожує постачанню зброї Україні – WP

Європейські союзники дедалі більше непокояться через майбутнє постачань американського озброєння Україні на тлі виснаження запасів США та зростання сумнівів щодо роботи програми PURL.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на європейських та американських дипломатів, посадовців і помічників конгресменів.

Йдеться про програму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), у межах якої європейські країни закуповують американське озброєння для України. Ініціативу створили торік для забезпечення Києва критично важливими системами, зокрема ракетами-перехоплювачами для Patriot.

За словами співрозмовників видання, після початку ударів США по Ірану адміністрація президента Дональд Трамп не відправляла нові партії зброї, призначеної для України. У Європі побоюються, що війна на Близькому Сході та дефіцит американських запасів можуть призвести до затримок поставок.

Окремі європейські столиці також висловлюють дедалі більше скепсису щодо прозорості використання коштів у межах PURL. Зокрема, союзників занепокоїла інформація про можливе використання 750 млн доларів із фонду програми для компенсації озброєння, переданого Україні ще за адміністрації Джо Байден, а не для нових поставок.

"Європейці вагаються через зростання недовіри та невпевненості щодо того, що буде з грошима", – цитує WP одного з європейських посадовців.

Попри це, у НАТО запевняють, що постачання через PURL тривають. За даними Альянсу, країни-партнери вже виділили понад 5,5 млрд доларів, зокрема за рахунок нових внесків Норвегії та Канади.

Водночас джерела видання зазначають, що через програму Україна не отримує найсучасніші види озброєнь, про які просив Київ. Крім того, запаси ракет PAC-3 для систем Patriot в Україні майже вичерпані, а деякі європейські держави відмовляються передавати власні резерви через побоювання за свою безпеку.