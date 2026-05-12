Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Війна в Ірані загрожує постачанню зброї Україні – WP

12 травня 2026, 09:07
Війна в Ірані загрожує постачанню зброї Україні – WP
Європейські союзники побоюються, що виснаження запасів США через війну в Ірані вплине на поставки американського озброєння Україні.

Європейські союзники дедалі більше непокояться через майбутнє постачань американського озброєння Україні на тлі виснаження запасів США та зростання сумнівів щодо роботи програми PURL.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на європейських та американських дипломатів, посадовців і помічників конгресменів.

Йдеться про програму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), у межах якої європейські країни закуповують американське озброєння для України. Ініціативу створили торік для забезпечення Києва критично важливими системами, зокрема ракетами-перехоплювачами для Patriot.

За словами співрозмовників видання, після початку ударів США по Ірану адміністрація президента Дональд Трамп не відправляла нові партії зброї, призначеної для України. У Європі побоюються, що війна на Близькому Сході та дефіцит американських запасів можуть призвести до затримок поставок.

Окремі європейські столиці також висловлюють дедалі більше скепсису щодо прозорості використання коштів у межах PURL. Зокрема, союзників занепокоїла інформація про можливе використання 750 млн доларів із фонду програми для компенсації озброєння, переданого Україні ще за адміністрації Джо Байден, а не для нових поставок.

"Європейці вагаються через зростання недовіри та невпевненості щодо того, що буде з грошима", – цитує WP одного з європейських посадовців.

Попри це, у НАТО запевняють, що постачання через PURL тривають. За даними Альянсу, країни-партнери вже виділили понад 5,5 млрд доларів, зокрема за рахунок нових внесків Норвегії та Канади.

Водночас джерела видання зазначають, що через програму Україна не отримує найсучасніші види озброєнь, про які просив Київ. Крім того, запаси ракет PAC-3 для систем Patriot в Україні майже вичерпані, а деякі європейські держави відмовляються передавати власні резерви через побоювання за свою безпеку.

 
СШАвійнаІранУкраїнаPURL

Останні матеріали

Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Політика
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Переклад iPress – 12 травня 2026, 00:04
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Cуспільство
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 11 травня 2026, 16:34
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
Спорт
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
11 травня 2026, 16:12
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Політика
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 травня 2026, 11:28
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Політика
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 травня 2026, 00:03
SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється