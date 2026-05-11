Каллас заявила, що готова представляти ЄС на переговорах із росією

Дипломатка наголосила, що добре розуміє переговорну тактику москви та вміє розпізнавати її "пастки".

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що може представляти Євросоюз у можливих переговорах із росією щодо війни в Україні.

Про це вона сказала журналістам після засідання Ради ЄС у Брюсселі.

"Я половину свого трудового життя була юристом, партнером у юридичній фірмі, брала участь у багатьох переговорах", – наголосила вона, підкресливши достатній досвід для участі у складному діалозі з москвою.

Водночас Каллас зазначила, що наразі ЄС не вважає росію готовою до добросовісного переговорного процесу. "Ми не бачимо, щоб росія справді вела переговори добросовісно", – сказала посадовиця. За її словами, країни ЄС продовжують внутрішні консультації щодо того, які умови мають бути висунуті росії у разі можливих мирних переговорів.

Нагадаємо, напередодні путін назвав колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера «найкращим кандидатом» на роль переговорника між ЄС і росією.