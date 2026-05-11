Президент Фінляндії закликав Європу почати прямий діалог з росією

11 травня 2026, 17:18
Президент Фінляндії закликав Європу почати прямий діалог з росією
Александер Стубб. Фото: ru.tsn.ua
На його думку, мирної угоди цьогоріч не буде.

Президент Фінляндії Александер Стубб вважає, що європейські уряди мають налагодити прямий контакт з москвою, адже політика США щодо росії та України більше не відповідає європейським інтересам.

В інтервʼю Corriere della Sera він також пояснив, які сценарії війни в Україні існують на даний момент.

Про це пише LRT.

"Настав час почати розмовляти з росією. Коли це станеться, я не знаю", – заявив Стубб.

За його словами, зараз європейські лідери обговорюють те, хто має встановити контакт з рф. Проте поки що жодного рішення з цього питання не прийнято. 

Він додав, що найважливішим аспектом є координація дій європейських країн, особливо Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Британії, а також північних та балтійських країн, які мають кордон з росією. Поки невідомо, чи буде це спеціальний посланник, чи група лідерів.

На думку Стубба, існують три сценарії війни в Україні: війна, перемир'я з подальшою мирною угодою або крах однієї зі сторін. Він додав, що крах більше ймовірний з боку росії.

"Я вважаю, що можливість мирної угоди не розглядається принаймні цього року", – каже Стубб.

Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
