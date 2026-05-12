Україна збиває до 90% дронів і 80% ракет

Проте балістичні ракети лишаються проблемою.

Україна нині перехоплює близько 90% ворожих безпілотників і майже 80% крилатих ракет, попри те що росія суттєво наростила інтенсивність атак під час останньої зими.

Про це міністр оборони України Михайло Федоров написав в Telegram-каналі.

За його словами, минула зима стала однією з найважчих для системи протиповітряної оборони. росія майже вдвічі збільшила кількість ударів і за кілька місяців випустила понад 1000 ракет різних типів та близько 27 тисяч дронів-камікадзе Шахед. Основними цілями залишалася енергетична інфраструктура, що мало на меті спричинити масштабні блекаути в умовах морозів до -20°C.

Федоров зазначив, що Україна змогла адаптувати систему ППО до нових викликів і суттєво підвищити ефективність перехоплення повітряних цілей. Водночас найбільш складною загрозою залишаються балістичні ракети, протидія яким потребує додаткових рішень.

Під час візиту до Києва міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса українська сторона продемонструвала роботу "малої" ППО, мобільних вогневих груп та систем протидії дронам. Також йому показали пошкоджений російськими ударами енергетичний об’єкт у столиці.

Федоров наголосив, що Німеччина відіграє одну з ключових ролей у зміцненні української протиповітряної оборони. Зокрема, Берлін постачає ракети для систем Patriot, фінансує механізм PURL і підтримує ініціативу швидкої передачі озброєння з європейських складів.

"Кожна така ракета рятує життя та допомагає захищати українську енергосистему", – підкреслив міністр.

Україна спільно з партнерами, зокрема Німеччиною, працює над посиленням протибалістичних спроможностей, щоб ефективніше протидіяти найскладнішим загрозам з боку рф.