Україна та Боснія і Герцеговина домовилися про "транспортний безвіз"

12 травня 2026, 18:52
Боснія і Герцеговина стане 36-ю країною, з якою Україна має лібералізовані умови вантажних перевезень.

Між Україною та Боснією і Герцеговиною запрацює лібералізація вантажних перевезень. Починаючи з 1 січня 2027 року двосторонні та транзитні перевезення між країнами здійснюватимуться без дозволів.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Як повідомляється, до запуску "транспортного безвізу" сторони також погодили збільшення квоти дозволів на вантажні перевезення до кінця 2026 року. Це дозволить бізнесу працювати стабільніше та більш прогнозовано. Крім того, лібералізація перевезень дозволить зменшити адміністративне навантаження на перевізників.
 
Боснія і Герцеговина стане 36 країною у переліку держав, з якими Україна має лібералізовані умови вантажних перевезень.
 
Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій та Європейська комісія домовились про продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень на 15 місяців. "Транспортний безвіз" діятиме до березня 2027 року. Пролонгація угоди не передбачає запровадження оновлених правил її виконання. Перевізники з України та країн ЄС мають дотримуватись норм лібералізації перевезень. Зокрема, йдеться про маркування вантажівок, наявність ліцензії та документів на вантаж. Після 1 липня 2026 року нові зареєстровані в Україні вантажні транспортні засоби мають бути обладнані смарт-тахографами.
