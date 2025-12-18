Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Рада ЄС запровадила нові санкції проти російського "тіньового флоту"

18 грудня 2025, 13:51
Рада ЄС запровадила нові санкції проти російського
До санкційного переліку було внесено ще 41 судно.

Рада Європейського Союзу розширила санкції проти росії, додавши до обмежувального списку ще понад 40 суден, які входять до так званого «тіньового флоту» нафтових танкерів і сприяють збільшенню доходів рф від експорту енергоносіїв.

Про це йдеться в офіційній заяві Ради ЄС.

У четвер, 18 грудня, до санкційного переліку було внесено ще 41 судно. На них поширюється заборона на доступ до портів Європейського Союзу, а також на надання широкого спектру послуг, пов’язаних із морським транспортом.

У Раді ЄС зазначили, що обмеження спрямовані проти танкерів «тіньового флоту» очільника кремля владіміра путіна, які обходять механізм обмеження цін на нафту або підтримують енергетичний сектор росії. Санкції також стосуються суден, задіяних у транспортуванні військового обладнання для рф, а також у перевезенні викраденого українського зерна та культурних цінностей з тимчасово окупованих територій України.

Ухвалене рішення збільшило загальну кількість підсанкційних суден майже до 600. Воно також пов’язане з нещодавнім внесенням до санкційного списку дев’яти суб’єктів, які сприяють функціонуванню російського «тіньового флоту».

На тлі посилення санкцій у Європі зростає занепокоєння безпековою ситуацією в регіоні. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нещодавно заявив, що росія нарощує гібридні атаки проти європейських держав, зокрема в Балтійському морі, перевіряючи їхню стійкість.

Своєю чергою глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль у червні попередив, що Балтійське море перетворюється на небезпечну геополітичну гарячу точку. Президент Литви Гітанас Науседа також заявляв, що росія навмисно нагнітає напруження в цьому регіоні.

Євросоюзсанкціі проти росіїтіньовий фолот рф

Останні матеріали

Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 16:07
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Політика
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 13:02
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Політика
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 12:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється