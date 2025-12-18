Рада ЄС запровадила нові санкції проти російського "тіньового флоту"

До санкційного переліку було внесено ще 41 судно.

Рада Європейського Союзу розширила санкції проти росії, додавши до обмежувального списку ще понад 40 суден, які входять до так званого «тіньового флоту» нафтових танкерів і сприяють збільшенню доходів рф від експорту енергоносіїв.

Про це йдеться в офіційній заяві Ради ЄС.

У четвер, 18 грудня, до санкційного переліку було внесено ще 41 судно. На них поширюється заборона на доступ до портів Європейського Союзу, а також на надання широкого спектру послуг, пов’язаних із морським транспортом.

У Раді ЄС зазначили, що обмеження спрямовані проти танкерів «тіньового флоту» очільника кремля владіміра путіна, які обходять механізм обмеження цін на нафту або підтримують енергетичний сектор росії. Санкції також стосуються суден, задіяних у транспортуванні військового обладнання для рф, а також у перевезенні викраденого українського зерна та культурних цінностей з тимчасово окупованих територій України.

Ухвалене рішення збільшило загальну кількість підсанкційних суден майже до 600. Воно також пов’язане з нещодавнім внесенням до санкційного списку дев’яти суб’єктів, які сприяють функціонуванню російського «тіньового флоту».

На тлі посилення санкцій у Європі зростає занепокоєння безпековою ситуацією в регіоні. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нещодавно заявив, що росія нарощує гібридні атаки проти європейських держав, зокрема в Балтійському морі, перевіряючи їхню стійкість.

Своєю чергою глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль у червні попередив, що Балтійське море перетворюється на небезпечну геополітичну гарячу точку. Президент Литви Гітанас Науседа також заявляв, що росія навмисно нагнітає напруження в цьому регіоні.