ПОЛІТИКА

США не підтримують ініціативу ЄС щодо конфіскації активів рф — The Times

18 грудня 2025, 13:34
США не підтримують ініціативу ЄС щодо конфіскації активів рф — The Times
Shutterstock
За інформацією видання, США побоюються, що конфіскація активів рф може затягнути конфлікт та одночасно позбавити Захід одного з небагатьох інструментів тиску на москву.

Питання заморожених російських активів знову опинилося у центрі міжнародних суперечок. Підходи Сполучених Штатів та країн Євросоюзу щодо цього напрямку помітно розходяться.

Про це повідомляє The Times.

Представники американської адміністрації не підтримують ініціативи ЄС щодо конфіскації російських суверенних активів і попереджають європейських партнерів про можливі наслідки таких кроків. Зокрема, у Вашингтоні наголошують, що у разі вилучення коштів країнам ЄС та Великій Британії доведеться компенсувати ці суми.

За інформацією видання, США побоюються, що конфіскація активів рф може затягнути конфлікт та одночасно позбавити Захід одного з небагатьох інструментів тиску на москву. У Вашингтоні вважають, що збереження активів у замороженому стані є більш гнучким важелем впливу у рамках подальших переговорів.

Питання російських активів також включене до переліку ключових елементів мирного плану Дональда Трампа і перебуває під постійним контролем переговорних груп.

Нагадаємо, раніше представник Білого дому спростував публікацію Bloomberg про нібито підготовку США санкцій проти енергетичного сектора росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні вдень, 18 грудня, прибув з візитом до Брюсселя, де прийме участь у саміті лідерів Євросоюзу.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не залишить сьогоднішню зустріч лідерів ЄС у Брюсселі, не знайшовши рішення щодо фінансування України.

