США не підтримують ініціативу ЄС щодо конфіскації активів рф — The Times

Питання заморожених російських активів знову опинилося у центрі міжнародних суперечок. Підходи Сполучених Штатів та країн Євросоюзу щодо цього напрямку помітно розходяться.

The Times

Представники американської адміністрації не підтримують ініціативи ЄС щодо конфіскації російських суверенних активів і попереджають європейських партнерів про можливі наслідки таких кроків. Зокрема, у Вашингтоні наголошують, що у разі вилучення коштів країнам ЄС та Великій Британії доведеться компенсувати ці суми.

За інформацією видання, США побоюються, що конфіскація активів рф може затягнути конфлікт та одночасно позбавити Захід одного з небагатьох інструментів тиску на москву. У Вашингтоні вважають, що збереження активів у замороженому стані є більш гнучким важелем впливу у рамках подальших переговорів.

Питання російських активів також включене до переліку ключових елементів мирного плану Дональда Трампа і перебуває під постійним контролем переговорних груп.

