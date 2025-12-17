У Трампа спростували інформацію про підготовку нових санкцій проти росії

Американський лідер не ухвалював нових рішень про антиросійські санкції, заявив представник Білого дому.

Президент США Дональд Трамп не ухвалював рішення про запровадження нових санкцій проти росії.

Про це повідомляє Reuters.

Представник Білого дому заперечив інформацію Bloomberg щодо підготовки США санкцій проти енергетики рф. Агентство повідомило, що їх можуть запровадити у разі, якщо російський диктатор владімір путін відхилить потенційну мирну угоду.

За словами посадовця адміністрації Трампа, американський лідер не ухвалював нових рішень щодо антиросійських санкцій.

"Роль установ полягає в тому, щоб підготувати варіанти для виконання президентом", - зазначив він.

Представник Держдепу США розповів Reuters, що не буде попередньо обговорювати санкції проти країни-агресорки.

Інформагентство Bloomberg раніше повідомило про підготовку адміністрацією Дональда Трампа нових санкцій проти російського енергетичного сектора.