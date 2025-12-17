Європа отримала сигнал від США щодо долі заморожених активів росії – WP

WP пише, що поки що Європейський Союз не використовував заморожені активи рф, побоюючись юридичних і фінансових ризиків.

Лідери європейських країн отримали від адміністрації американського президента Дональда Трампа чіткі сигнали про те, що США хочуть використати заморожені російські активив рамках врегулювання війни в України.

Про це повідомило The Washington Post з посиланням на двох співрозмовників у середу.

WP пише, що поки що Європейський Союз не використовував заморожені активи рф, побоюючись юридичних і фінансових ризиків. Однак відколи адміністрація президента Дональда Трампа припинила надання подальшої фінансової допомоги Україні, використання цих коштів знову стало актуальним.

Як додає WP, через те, що рф розраховувала на поступове згортання європейської підтримки України, вони вдалися до тиску, зокрема, погрожуючи "десятиліттями" судових позовів у разі конфіскації активів, а також невизначеною «відповіддю», якщо Брюссель піде на такий крок.

"росія намагається не лише залякувати, а й схилити Білий дім до думки, що можливо, їм удасться дістатися до цих коштів", — сказав один із колишніх високопоставлених західних банкірів, який працював у москві.

Також, за словами цього неназваного чиновника, росіяни вважають, що зможуть "переконати Білий дім допомогти їм забрати ці активи у європейців, дозволивши американцям отримати свою частку".

Американське видання нагадало, що питання заморожених російських активів також увійшло до мирного плану із 28 пунктів, який спочатку запропонував спеціальний посланник США Стів Віткофф. Документ передбачав використання 100 млрд доларів російських заморожених активів у межах очолюваних США зусиль із відновлення та інвестування в Україну.

Також WP зазначило, що Бельгія вимагає конкретних гарантій, що її сусіди по ЄС повністю розділять ризики у разі фінансових зобов’язань і що інші країни також зобов’яжуться використовувати активи, що знаходяться на їх території.