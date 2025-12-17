Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Європа отримала сигнал від США щодо долі заморожених активів росії – WP

17 грудня 2025, 20:20
Європа отримала сигнал від США щодо долі заморожених активів росії – WP
Фото: atn.ua
WP пише, що поки що Європейський Союз не використовував заморожені активи рф, побоюючись юридичних і фінансових ризиків.

Лідери європейських країн отримали від адміністрації американського президента Дональда Трампа чіткі сигнали про те, що США хочуть використати заморожені російські активив рамках врегулювання війни в України. 

Про це повідомило The Washington Post з посиланням на двох співрозмовників у середу.

WP пише, що поки що Європейський Союз не використовував заморожені активи рф, побоюючись юридичних і фінансових ризиків. Однак відколи адміністрація президента Дональда Трампа припинила надання подальшої фінансової допомоги Україні, використання цих коштів знову стало актуальним.

Як додає WP, через те, що рф розраховувала на поступове згортання європейської підтримки України, вони вдалися до тиску, зокрема, погрожуючи "десятиліттями" судових позовів у разі конфіскації активів, а також невизначеною «відповіддю», якщо Брюссель піде на такий крок.

"росія намагається не лише залякувати, а й схилити Білий дім до думки, що можливо, їм удасться дістатися до цих коштів", — сказав один із колишніх високопоставлених західних банкірів, який працював у москві.

Також, за словами цього неназваного чиновника, росіяни вважають, що зможуть "переконати Білий дім допомогти їм забрати ці активи у європейців, дозволивши американцям отримати свою частку".

Американське видання нагадало, що питання заморожених російських активів також увійшло до мирного плану із 28 пунктів, який спочатку запропонував спеціальний посланник США Стів Віткофф. Документ передбачав використання 100 млрд доларів російських заморожених активів у межах очолюваних США зусиль із відновлення та інвестування в Україну.

Також WP зазначило, що Бельгія вимагає конкретних гарантій, що її сусіди по ЄС повністю розділять ризики у разі фінансових зобов’язань і що інші країни також зобов’яжуться використовувати активи, що знаходяться на їх території.

СШАвійнаДональд ТрампЄвросоюззаморожені активи рф

Останні матеріали

Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 16:07
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Політика
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 13:02
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Політика
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 12:04
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
Технології
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
16 грудня 2025, 11:13
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 00:42
Куп'янськ як піар-тест. Хто що
Політика
Куп'янськ як піар-тест. Хто що "звільнив" і кому вірити – Том Купер
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 15:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється