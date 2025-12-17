Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Бельгія пропонує ЄС надзвичайний механізм спільного боргу для допомоги Україні

17 грудня 2025, 19:32
Фото: EPA
Про таку ідею Бельгії, яка, має стати альтернативою "репараційному кредиту", розповіли виданню чотири неназваних дипломати ЄС.

Бельгія попросила ЄС розглянути можливість задіяння надзвичайних заходів, щоб випустити спільний борг Євросоюзу для допомоги Україні.

Про це повідомляє Euractiv.

Про таку ідею Бельгії, яка, має стати альтернативою "репараційному кредиту", розповіли виданню чотири неназваних дипломати ЄС.

Як і у випадку з санкційною політикою, випуск спільного боргу, забезпеченого запасом можливостей довгострокового бюджету ЄС, вимагає одноголосної підтримки всіх 27 країн Євросоюзу. Спільний борг є єдиною альтернативою "репараційному кредиту", яка була офіційно запропонована Єврокомісією.

Один із неназваних дипломатів ЄС повідомив, що голова Європейського центрального банку Крістін Лагард підняла питання щодо можливості застосування статті 122, яка дає змогу ЄС вживати надзвичайних заходів у кризових ситуаціях за процедурою кваліфікованої більшості, минулого тижня під час засідання міністрів фінансів ЄС у Брюсселі.

"Якщо ви можете використовувати (статтю - ред.) 122 під час ухвалення рішення в рамках санкційного режиму, продовжуючи заморожування активів, то, безумовно, ви можете використовувати її і для випуску боргу під забезпечення бюджетних можливостей ЄС", - навів дипломат слова Лагард.

При цьому два неназваних дипломати стверджують, що Юридична служба ЄС виключила можливість застосування статті 122 для випуску спільного боргу на вчорашньому засіданні послів ЄС.

