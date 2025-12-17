Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Чехії з будівлі МВС зняли український прапор: новий міністр пояснив рішення (оновлено)

17 грудня 2025, 18:38
У Чехії з будівлі МВС зняли український прапор: новий міністр пояснив рішення (оновлено)
Фото: gettyimages.com
17 грудня на флагштоку замість українського прапора майорів словацький з нагоди візита представника Словаччини.

У Чехії з будівлі Міністерства внутрішніх справ (МВС) у середу, 17 грудня, зняли український прапор, який висів поруч із чеським.

Про це повідомив портал Novinky з посиланням на речника чеського МВС Ондржея Кратошку.

Рішення про зняття прапора ухвалив новий керівник міністерства Любомир Метнар. 

"Міністр внутрішніх справ вирішив, що чеський прапор та прапор Європейського Союзу будуть стандартно вивішені перед входом до будівлі міністерства. Прапори інших держав, таких як сьогодні словацький, будуть вивішені з нагоди важливих державних візитів, важливих річниць тощо", — повідомив Кратошка.

Метнар сказав виданню, що інші прапори вони будуть "вивішувати до свят, річниць та візитів". Він додав, що український прапор "обов’язково буде там на річницю" повномасштабного російського вторгнення.

Видання додало, що 17 грудня на флагштоку замість українського прапора майорів словацький з нагоди візита представника Словаччини.

6 листопада новий спікер Палати депутатів, нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура у перший день перебування на посаді наказав зняти з будівлі парламенту український прапор, який висів там з початку повномасштабного вторгнення на знак підтримки України.

Окамура — чеський політик японського походження, який займає проросійську позицію, хоча раніше він просував антиросійські настрої.

3−4 жовтня в Чехії відбулися парламентські вибори, на яких перемогла партія колишнього прем'єра Андрея Бабіша ANO з результатом понад 34% (82 мандати).

Оновлено

Посол України в Чехії Василь Зварич засудив рішення нового чеського міністра внутрішніх справ Любомира Метнара зняти український прапор з будівлі Міністерства. Дипломат підкреслив, що прапор символізував солідарність Чехії з Україною та пам’ять Героїв, які захищали Європу від російської агресії. Він додав, що рішення не вплине на ставлення України до Чеської Республіки як ключового партнера.

