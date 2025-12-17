Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Адміністрація Трампа призупинила санкції проти банків рф у ядерній сфері

17 грудня 2025, 19:57
Адміністрація Трампа призупинила санкції проти банків рф у ядерній сфері
Ліцензія також поширюється на компанії, у яких ці банки володіють часткою 50% і більше.

Адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово призупинила дію санкцій проти низки великих російських банків, задіяних у проєктах цивільної ядерної енергетики.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства фінансів США.

Мінфін США видав генеральну ліцензію, яка дозволяє здійснювати операції з цими фінансовими установами до 18 червня 2026 року. Дозвіл поширюється на транзакції, пов’язані з проєктами цивільної ядерної енергетики, розпочатими до 21 листопада 2024 року.

Під тимчасове зупинення санкцій потрапили, зокрема, Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Совкомбанк, банк "Відкриття", Росбанк, банк "Зеніт", Банк "Санкт-Петербург", Національний кліринговий центр, Центральний банк рф та інші установи. Ліцензія також поширюється на компанії, у яких ці банки володіють часткою 50% і більше.

При цьому дозвіл стосується виключно операцій, необхідних для підтримки цивільної ядерної енергетики — обслуговування атомних електростанцій, постачання ядерного палива та виконання технічних контрактів. Усі інші фінансові операції залишаються під чинними санкційними обмеженнями.

У Мінфіні США пояснили рішення тим, що повне блокування банків, залучених до розрахунків у сфері ядерної енергетики, може створити ризики для стабільності енергетичних систем і безпеки експлуатації АЕС.

Це не перший випадок відтермінування або пом’якшення санкцій проти російських компаній та фінансових структур. Раніше США вже переносили запровадження обмежень проти "Лукойлу" та "Роснєфті", а також відкладали санкції щодо заправних станцій "Лукойлу" за межами рф і окремих енергетичних проєктів у Європі.

ядерна зброяДональд ТрампРоснєфтьсанкціі проти росіїЛукойл

Останні матеріали

Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 16:07
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Політика
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 13:02
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Політика
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 12:04
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
Технології
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
16 грудня 2025, 11:13
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 00:42
Куп'янськ як піар-тест. Хто що
Політика
Куп'янськ як піар-тест. Хто що "звільнив" і кому вірити – Том Купер
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 15:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється