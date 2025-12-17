Адміністрація Трампа призупинила санкції проти банків рф у ядерній сфері

Ліцензія також поширюється на компанії, у яких ці банки володіють часткою 50% і більше.

Адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово призупинила дію санкцій проти низки великих російських банків, задіяних у проєктах цивільної ядерної енергетики.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства фінансів США.

Мінфін США видав генеральну ліцензію, яка дозволяє здійснювати операції з цими фінансовими установами до 18 червня 2026 року. Дозвіл поширюється на транзакції, пов’язані з проєктами цивільної ядерної енергетики, розпочатими до 21 листопада 2024 року.

Під тимчасове зупинення санкцій потрапили, зокрема, Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Совкомбанк, банк "Відкриття", Росбанк, банк "Зеніт", Банк "Санкт-Петербург", Національний кліринговий центр, Центральний банк рф та інші установи. Ліцензія також поширюється на компанії, у яких ці банки володіють часткою 50% і більше.

При цьому дозвіл стосується виключно операцій, необхідних для підтримки цивільної ядерної енергетики — обслуговування атомних електростанцій, постачання ядерного палива та виконання технічних контрактів. Усі інші фінансові операції залишаються під чинними санкційними обмеженнями.

У Мінфіні США пояснили рішення тим, що повне блокування банків, залучених до розрахунків у сфері ядерної енергетики, може створити ризики для стабільності енергетичних систем і безпеки експлуатації АЕС.

Це не перший випадок відтермінування або пом’якшення санкцій проти російських компаній та фінансових структур. Раніше США вже переносили запровадження обмежень проти "Лукойлу" та "Роснєфті", а також відкладали санкції щодо заправних станцій "Лукойлу" за межами рф і окремих енергетичних проєктів у Європі.