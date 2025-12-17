Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Грузія скасувала голосування за кордоном для своїх громадян

17 грудня 2025, 21:20
Грузія скасувала голосування за кордоном для своїх громадян
Фото: з вільного доступу
Зміни ініціювала правляча партія "Грузинська мрія", пояснивши рішення необхідністю "захисту суверенітету" та запобігання "зовнішньому впливу" на виборчий процес.

Парламент Грузії ухвалив поправки до виборчого кодексу, які позбавляють громадян, що проживають за кордоном, можливості голосувати на виборах поза межами країни.

Про це повідомляє грузинське видання Georgia Today.

Зміни ініціювала правляча партія "Грузинська мрія", пояснивши рішення необхідністю "захисту суверенітету" та запобігання "зовнішньому впливу" на виборчий процес. Нові правила стосуються як парламентських, так і муніципальних виборів і вже ухвалені в остаточному, третьому читанні.

Формально право голосу для громадян за кордоном зберігається, однак тепер для участі у виборах їм необхідно особисто приїхати до Грузії в день голосування. Це фактично позбавляє виборчого права значну частину грузинської діаспори, чисельність якої, за різними оцінками, сягає близько 1,5 млн осіб. Саме виборці за кордоном традиційно менш прихильно ставляться до "Грузинської мрії".

Окрім цього, ухвалені поправки передбачають низку інших змін. Зокрема, посилено вимоги до членів виборчих комісій — особи з будь-якою судимістю, навіть у вигляді штрафу, більше не зможуть працювати у комісіях. Політичні партії відтепер мають право висувати на виборах лише власних членів, тоді як безпартійних кандидатів можуть висувати лише ініціативні групи.

Також змінено правила поведінки на виборчих дільницях: людині, яку видворили з однієї дільниці, заборонять заходити на будь-яку іншу в день голосування. Окремо врегульовано фото- та відеозйомку — знімати дозволено лише особам, які мають право перебувати на дільниці або на засіданні виборчої комісії, і без запису звуку.

Ухвалення змін відбувається на тлі затяжної політичної кризи в Грузії. Із листопада 2024 року в країні майже щодня тривають протести проти влади, яку опоненти звинувачують у фальсифікації виборів, проросійському курсі та згортанні демократичних свобод. Раніше парламент ухвалив закон про "іноагентів", що спричинив масові протести й жорстку реакцію з боку ЄС і США, включно з призупиненням євроінтеграції Грузії та запровадженням санкцій проти грузинських посадовців.

вибориГрузіяіноагенти

