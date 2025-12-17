Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сенат США передбачив $800 млн військової допомоги Україні у бюджеті на два роки

17 грудня 2025, 20:56
Фото: Укрінформ
Закон про національну оборону передбачає 901 млрд доларів бюджету Пентагону – на 8 мільярдів більше, ніж було в пропозиції Білого дому.

У США у рамках ініціативи з надання безпекової допомоги Україні, яка передбачає виплату американським компаніям коштів за постачання зброї для Києва, у бюджеті на 2026 та 2027 роки передбачено 800 млн доларів.

Зокрема, про це сказано у щорічному законопроєкті про оборонну допомогу, який ухвалив Сенат та направив на підпис президенту США Дональду Трампу.

Про це пише агентство Reuters.

Колишній кореспондент Голосу Америки Остап Яриш підтвердив у соцмережі X, що законопроєкт передбачає виділення ще 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні на 2026 і 2027 фінансові роки через програму USAI. За цією програмою Пентагон закуповує військове обладнання у виробників і надсилає його для України.

Крім цього, цей документ обмежує можливість Міноборони США скорочувати чисельність американських військ у Європі нижче 76 тисяч осіб і забороняє Верховному головнокомандувачу Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі відмовлятися від посади. 

Reuters уточнило, що законопроєкт не передбачає фінансування для зміни назви Міністерства оборони США на Міністерство війни, чого прагне Дональд Трамп, але не може реалізувати без формального схвалення Конгресу.

Сенат СШАдопомога Україні

