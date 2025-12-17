Зеленський особисто відвідає Єврораду для обговорення фінансування України

Пресконференція почнеться о 14:15

Президент Володимир Зеленський особисто відвідає засідання Євроради 18 грудня у Брюсселі, де вирішуватиметься питання фінансування України на 2026-2027 роки. Глава держави дасть пресконференцію о 14:15 за Києвом/

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на європейського посадовця.

Раніше у Єврораді заявляли, що Зеленський братиме участь дистанційно. Президент Європейської ради Антоніу Кошта у листі 9 грудня писав, що 18 числа обговорюватимуться Україна та безпека в Європі, а також фінансування ЄС на 2028-2034 роки.

"На жовтневому засіданні Європейської ради ми зобов’язалися вирішити нагальні фінансові потреби України на 2026-2027 роки, зокрема для її військових й оборонних зусиль. На нашому наступному засіданні ми маємо вирішити, виходячи з поточної підготовчої роботи, як виконати це зобов’язання. На момент написання цього листа тривають дипломатичні зусилля для досягнення справедливого й міцного миру в Україні. У цьому контексті ми обговоримо, як найкраще продовжувати захищати інтереси Європи і як зміцнити переговорну позицію України", — заявляв Кошта.