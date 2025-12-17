Мелоні закликала обережно підійти до використання заморожених активів рф

Прем’єрка Італії підтвердила підтримку Києва.

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила в парламенті, що переговори в Берліні були "конструктивними", і що росія висуває "необґрунтовані" територіальні вимоги в рамках мирних переговорів під егідою США щодо припинення війни в Україні.

Однак вона визнала, що знайти законний спосіб використання заморожених російських активів для фінансування України "далеко не просто", і зазначила, що слід зосередитися не конкретно на Бельгії, а й на інших російських активах у ширшому сенсі, повідомляє The Guardian.

У Reuters додають, що Мелоні також повідомила, що Рим загалом підтримує використання заморожених російських активів, але потребує міцної правової основи для всіх запропонованих заходів.

"Італія, звичайно, вважає священним принцип, що росія повинна в першу чергу оплатити відновлення країни, яку вона атакувала, але цей результат повинен бути досягнутий на міцній правовій основі", — сказала Мелоні.

Вона додала, що хоче отримати чіткі пояснення щодо запропонованого використання російських активів, "особливо тих, що пов'язані з репутацією, відплатою або новими важкими навантаженнями на національні бюджети".

Раніше повідомлялось, що Італія підтримує Бельгію, виступаючи проти плану ЄС щодо передачі Україні 210 мільярдів євро заморожених державних активів росії.