Британія вимагає від Абрамовича перевести £2,5 млрд на допомогу Україні
Велика Британія офіційно видасть інструкції щодо переказу 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, отриманих Романом Абрамовичем від продажу футбольного клубу "Челсі", на гуманітарні цілі в Україні.
Про це заявив прем’єр-міністр Кір Стармер у виступі перед Палатою громад, повідомляє The Guardian.
Стармер підкреслив, що це останній шанс для мільярдера виконати взяті на себе зобов’язання. У разі відмови уряд готовий звернутися до суду, щоб кошти дісталися постраждалим від війни в Україні.
"Моє повідомлення Абрамовичу таке: час спливає, виконайте взяте на себе зобов'язання і заплатіть зараз. Якщо ви цього не зробите, ми готові звернутися до суду, щоб кожна копійка дісталася тим, чиє життя було зруйноване незаконною війною путіна", — заявив прем’єр.
Раніше Абрамович продав "Челсі" у 2022 році під тиском британського уряду після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Продаж відбувався за умови, що кошти будуть витрачені на підтримку жертв війни. Отримані гроші наразі зберігаються на контрольованому компанією Абрамовича рахунку у Великій Британії.
Раніше уряд Великої Британії попереджав, що може подати до суду на Абрамовича, щоб забезпечити переказ 3,2 млрд доларів на гуманітарні потреби України.