ПОЛІТИКА

Британія вимагає від Абрамовича перевести £2,5 млрд на допомогу Україні

17 грудня 2025, 16:47
Британія вимагає від Абрамовича перевести £2,5 млрд на допомогу Україні
Фото: reuters.com
Стармер підкреслив, що це останній шанс для мільярдера виконати взяті на себе зобов’язання.

Велика Британія офіційно видасть інструкції щодо переказу 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, отриманих Романом Абрамовичем від продажу футбольного клубу "Челсі", на гуманітарні цілі в Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр Кір Стармер у виступі перед Палатою громад, повідомляє The Guardian.

Стармер підкреслив, що це останній шанс для мільярдера виконати взяті на себе зобов’язання. У разі відмови уряд готовий звернутися до суду, щоб кошти дісталися постраждалим від війни в Україні.

"Моє повідомлення Абрамовичу таке: час спливає, виконайте взяте на себе зобов'язання і заплатіть зараз. Якщо ви цього не зробите, ми готові звернутися до суду, щоб кожна копійка дісталася тим, чиє життя було зруйноване незаконною війною путіна", — заявив прем’єр.

Раніше Абрамович продав "Челсі" у 2022 році під тиском британського уряду після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Продаж відбувався за умови, що кошти будуть витрачені на підтримку жертв війни. Отримані гроші наразі зберігаються на контрольованому компанією Абрамовича рахунку у Великій Британії.

Раніше уряд Великої Британії попереджав, що може подати до суду на Абрамовича, щоб забезпечити переказ 3,2 млрд доларів на гуманітарні потреби України.

ЧелсіРоман АбрамовичБританіяКір Стармер

