Європейські лідери мають ухвалити складні та важливі рішення щодо України – Politico

Саміт лідерів Європейського Союзу, що відбудеться у четвер, стане випробуванням на єдність блоку на тлі зростаючого тиску з боку США та внутрішніх суперечок щодо підтримки України.

Про це повідомляє Politico.

Головною темою саміту є використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України. Попри нагальну потребу Києва у фінансовій допомозі, європейські уряди досі не змогли дійти згоди. Розбіжності загострюються на тлі спроб адміністрації президента США Дональда Трампа вплинути на позицію окремих країн ЄС.

За словами високопосадовця Євросоюзу, знайомого з підготовкою до саміту, нинішня ситуація свідчить про спроби послабити Європу зсередини. У Брюсселі побоюються, що суперечки навколо російських активів можуть призвести до глибшого розколу між державами-членами.

Цього тижня лідери ЄС мають ухвалити два ключові рішення, одне з яких стосується фінансування України. Водночас низка політиків, серед яких прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та колишній глава уряду Чехії Андрей Бабіш, виступають проти нинішньої лінії Брюсселя. Вони закликають зосередитися насамперед на внутрішніх проблемах ЄС та відносинах зі США і росією, а не на підтримці України.

Особливу позицію займає Бельгія, де зосереджена значна частина заморожених російських активів — близько 210 млрд євро. Брюссель побоюється можливих юридичних і фінансових ризиків для своїх платників податків. Переговори між ЄС і Бельгією щодо гарантій наразі не дали результатів.

За даними Politico, опір використанню активів посилився під впливом адміністрації Трампа. У нещодавно опублікованій Стратегії національної безпеки США задекларували підтримку євроскептичних сил, а також підхід, який передбачає інше бачення ролі Європи у врегулюванні війни рф проти України.

Згідно з проектом мирного плану, узгодженого між Вашингтоном і кремлем, США пропонують спрямувати частину заморожених російських активів на відновлення України під американським керівництвом. Водночас Франція наполягає на європейському контролі над витрачанням коштів, зокрема на оборонні потреби.

У Білому домі відкинули звинувачення у втручанні у внутрішні справи ЄС. Там заявили, що єдиною метою США є сприяння досягненню миру, а питання заморожених активів має вирішуватися шляхом діалогу між сторонами.

Напередодні саміту шанси на компроміс зменшилися. Україна ж опинилася перед загрозою дефіциту бюджету у 71,7 млрд євро у 2026 році, що може серйозно вдарити по її обороноздатності та моральному стану суспільства.

У Брюсселі дедалі частіше обговорюють радикальний сценарій — ухвалення рішення кваліфікованою більшістю голосів, попри заперечення окремих країн. Проте критики застерігають, що такий крок може спричинити глибоку інституційну кризу в ЄС. Альтернативою називають двосторонні позики для України.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що підтримка оборони України є ключовим елементом європейської безпеки. За її словами, найближчі дні стануть вирішальними, а перед лідерами ЄС стоїть вибір між наданням Україні позики або запуском нового механізму спільних запозичень.