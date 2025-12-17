Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

кремль відреагував на плани Європи розмістити війська в Україні

17 грудня 2025, 14:57
кремль відреагував на плани Європи розмістити війська в Україні
Фото: kremlin.ru
Це питання може стати предметом переговорів.

У кремлі заявили, що питання розміщення європейських військових в Україні для контролю за можливим перемир'ям може стати предметом переговорів. 

Про це в середу повідомив речник президента рф Дмітрій Пєсков.

Коментуючи плани європейських країн сформувати так звану "коаліцію охочих" для забезпечення виконання потенційної мирної угоди, Пєсков наголосив, що позиція москви щодо іноземних військових контингентів в Україні залишається незмінною.

"Щодо іноземних військових контингентів на території України наша позиція добре відома. Вона формулювалася і президентом, і на інших робочих рівнях. Вона послідовна та зрозуміла", – заявив він.

Водночас Пєсков додав, що ця тема "є предметом для обговорення", що стало несподіваним сигналом на тлі традиційно жорсткої риторики кремля.

Заява пролунала після слів прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який напередодні повідомив, що "коаліція охочих" завершила підготовку планів із розгортання військового контингенту в Україні для посилення її обороноздатності та гарантування безпеки.

За словами Стармера, європейські військові вже опрацювали механізми забезпечення безпеки у повітрі, на морі та на суші у разі досягнення домовленостей про припинення бойових дій.

Водночас Фрідріх Мерц заявив, що європейські сили в Україні зможуть відбивати атаки росії.

 

Росіявійнавійська

Останні матеріали

Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 16:07
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Політика
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 13:02
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Політика
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 12:04
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
Технології
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
16 грудня 2025, 11:13
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 00:42
Куп'янськ як піар-тест. Хто що
Політика
Куп'янськ як піар-тест. Хто що "звільнив" і кому вірити – Том Купер
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 15:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється