кремль відреагував на плани Європи розмістити війська в Україні

Це питання може стати предметом переговорів.

У кремлі заявили, що питання розміщення європейських військових в Україні для контролю за можливим перемир'ям може стати предметом переговорів.

Про це в середу повідомив речник президента рф Дмітрій Пєсков.

Коментуючи плани європейських країн сформувати так звану "коаліцію охочих" для забезпечення виконання потенційної мирної угоди, Пєсков наголосив, що позиція москви щодо іноземних військових контингентів в Україні залишається незмінною.

"Щодо іноземних військових контингентів на території України наша позиція добре відома. Вона формулювалася і президентом, і на інших робочих рівнях. Вона послідовна та зрозуміла", – заявив він.

Водночас Пєсков додав, що ця тема "є предметом для обговорення", що стало несподіваним сигналом на тлі традиційно жорсткої риторики кремля.

Заява пролунала після слів прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який напередодні повідомив, що "коаліція охочих" завершила підготовку планів із розгортання військового контингенту в Україні для посилення її обороноздатності та гарантування безпеки.

За словами Стармера, європейські військові вже опрацювали механізми забезпечення безпеки у повітрі, на морі та на суші у разі досягнення домовленостей про припинення бойових дій.

Водночас Фрідріх Мерц заявив, що європейські сили в Україні зможуть відбивати атаки росії.