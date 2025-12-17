Трамп заборонив в'їзд до США громадянам ще семи країн

Розширення списку покликане захистити національну безпеку США та посилити контроль над перевіркою документів і обміном інформацією.

З моменту повернення до Білого дому в січні Дональд Трамп активно надає пріоритет імміграційному контролю. У вівторок, 16 грудня, президент США підписав розширення заборони на в'їзд для громадян семи нових країн, зокрема Сирії.

Про це пише новинна агенція Reuters.

Згідно із заявою Білого дому, указ запроваджує "розширення та посилення обмежень на в'їзд громадян із країн, які мають очевидні, постійні та серйозні недоліки у сфері перевірки, контролю й обміну інформацією, з метою захисту національної безпеки".

Під заборону потрапили громадяни: Буркіна-Фасо, Малі, Нігеру, Південного Судану, Сирії, Палестинської адміністрації, а також Лаосу та Сьєрра-Леоне, для яких раніше діяли лише часткові обмеження. Нові правила набувають чинності 1 січня 2026 року.

Цей крок відбувається попри нещодавні заяви Трампа про готовність підтримувати стабілізацію Сирії після переговорів у листопаді з новим лідером країни Ахмедом аль-Шараа, який прийшов до влади після падіння режиму Башара Асада.

У суботу, 13 грудня, Трамп на платформі Truth Social пообіцяв "дуже серйозні заходи у відповідь" після загибелі двох американських солдатів та цивільного перекладача в Сирії під час нападу бойовиків "Ісламської держави".

Білий дім пояснив, що Сирія "виходить із тривалого періоду громадянських заворушень і внутрішніх конфліктів" та не має належної центральної влади для видачі паспортів і перевірки документів.

Розширена заборона додається до попередніх указів Трампа. У червні він уже заборонив в'їзд громадянам 12 країн та обмежив доступ ще для семи.

Крім того, були додані обмеження для ще 15 держав, включно з Нігерією, яка перебуває під особливою увагою президента через питання поводження з християнами.