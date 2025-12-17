Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Китай обігнав США у більшості ключових технологій

17 грудня 2025, 13:55
Китай обігнав США у більшості ключових технологій
Пекін має лідерство у 66 із 74 важливих технологічних напрямків, тоді як США утримують лідерство лише у кількох сферах.

Китай став світовим лідером у більшості критичних технологічних досліджень. Ідеться про сфери, що безпосередньо впливають на національну безпеку та економіку. 

Про це свідчить новий звіт Австралійського інституту стратегічної політики, пише журнал Nature.

За даними Critical Technology Tracker від ASPI, Китай очолює дослідження майже 90% ключових технологій, які можуть "посилювати або створювати ризики для національних інтересів держав". 

У цьогорічному рейтингу аналітики проаналізували 74 сучасні технології. Китай лідирує у 66 з них, серед яких ядерна енергетика, синтетична біологія та малі супутники. США зберігають першість лише у восьми напрямах, включно з квантовими обчисленнями та геоінженерією.

Результати демонструють різкий зсув у порівнянні з початком XXI століття. Тоді США лідирували більш ніж у 90% оцінених технологій, а частка Китаю не перевищувала 5%.

"Китай досяг неймовірного прогресу в науці та техніці, що відображається у дослідженнях, розробках та публікаціях", – зазначає Іларія Маццокко з Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні. 

Вона додала, що масштаби домінування Китаю "вражають".

Дослідник Університету Гонконгу Ван Янбо відзначає, що успіх частково пояснюється фокусом Пекіна на нових технологіях, тоді як у вже усталених галузях, наприклад у виробництві напівпровідників, лідерство залишається за іншими країнами.

Аналіз ASPI базувався на понад дев'яти мільйонах наукових публікацій з усього світу. Експерти ранжували країни за технологіями та визначали їхню світову частку серед 10% найбільш цитованих статей за період 2020–2024 років.

Особливу увагу привертає випередження Китаєм США у хмарних і периферійних обчисленнях. Хмарні технології дозволяють розробляти штучний інтелект без власної фізичної інфраструктури, а периферійні системи обробляють дані безпосередньо на місці. 

"Це ймовірно відображає терміновість, з якою Пекін переводить штучний інтелект з лабораторії у практичне застосування", – додає Девід Лін із Проєкту спеціальних конкурентних досліджень.

Економіст Стівен Хай з університету Цзяотун-Ліверпуль зауважує, що цей аналіз не слід сприймати як крах американської могутності. США залишаються важливим гравцем у світі технологій.

