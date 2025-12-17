США готують санкції проти енергетики рф у разі відмови путіна від мирної угоди

Обмеження можуть торкнутися російських танкерів та трейдерів, що сприяють експорту нафти.

США розглядають новий пакет санкцій проти енергетичного сектору росії на випадок, якщо президент рф владімір путін відхилить потенційну мирну угоду у війні проти України.

Про це повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

За даними співрозмовників агентства, санкції можуть включати:

блокування суден "тіньового флоту" танкерів росії, які використовуються для експорту нафти;

обмеження для трейдерів та посередників, що сприяють таким операціям.

Рішення про запровадження нових заходів остаточно залежатиме від президента США Дональда Трампа. За інформацією джерел, оголосити про санкції можуть вже цього тижня.

Міністр фінансів США Скотт Бессент обговорював ці плани з групою європейських послів на початку тижня.

Санкційна загроза з'явилася на фоні прогресу у переговорах між американськими та українськими дипломатами щодо умов потенційного мирного плану. Посланець США Стів Віткофф у Берліні вів двосторонні перемовини з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Нагадаємо, раніше посолка України у США Ольга Стефанішина повідомила про внесення до Сенату двопартійного законопроєкту, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів із росії.