Це послить протиповітряну оборону та авіаційні можливості ЗСУ.

У середу, 17 грудня, уряд Норвегії оголосив, що виділить понад 267 млн євро на фінансування чергової партії американського озброєння для України.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре, передає NRK.

Під час брифінгу Стьоре заявив, що уряд Норвегії надасть 3,2 млрд норвезьких крон (понад 267,5 млн євро) на закупівлю нового пакета озброєння у США в межах чинного механізму підтримки України.

До пакета входять ракети для систем протиповітряної оборони, а також озброєння і боєприпаси для винищувачів F-16.

"Ми закупимо частину цього обладнання у США в межах усталеної схеми підтримки України", – зазначив норвезький прем'єр.

Також раніше ми писали, що Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони.