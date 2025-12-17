Норвегія виділяє €267 млн на закупівлю зброї для України
У середу, 17 грудня, уряд Норвегії оголосив, що виділить понад 267 млн євро на фінансування чергової партії американського озброєння для України.
Про це повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре, передає NRK.
Під час брифінгу Стьоре заявив, що уряд Норвегії надасть 3,2 млрд норвезьких крон (понад 267,5 млн євро) на закупівлю нового пакета озброєння у США в межах чинного механізму підтримки України.
До пакета входять ракети для систем протиповітряної оборони, а також озброєння і боєприпаси для винищувачів F-16.
"Ми закупимо частину цього обладнання у США в межах усталеної схеми підтримки України", – зазначив норвезький прем'єр.
