Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Норвегія виділяє €267 млн на закупівлю зброї для України

17 грудня 2025, 14:35
Норвегія виділяє €267 млн на закупівлю зброї для України
Фото: Главком
Це послить протиповітряну оборону та авіаційні можливості ЗСУ.

У середу, 17 грудня, уряд Норвегії оголосив, що виділить понад 267 млн євро на фінансування чергової партії американського озброєння для України. 

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре, передає NRK

Під час брифінгу Стьоре заявив, що уряд Норвегії надасть 3,2 млрд норвезьких крон (понад 267,5 млн євро) на закупівлю нового пакета озброєння у США в межах чинного механізму підтримки України.

До пакета входять ракети для систем протиповітряної оборони, а також озброєння і боєприпаси для винищувачів F-16.

"Ми закупимо частину цього обладнання у США в межах усталеної схеми підтримки України", – зазначив норвезький прем'єр.

Також раніше ми писали, що Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони.

 

підтримка УкраїниНорвегія

Останні матеріали

Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 16:07
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Політика
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 13:02
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Політика
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 12:04
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
Технології
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
16 грудня 2025, 11:13
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 00:42
Куп'янськ як піар-тест. Хто що
Політика
Куп'янськ як піар-тест. Хто що "звільнив" і кому вірити – Том Купер
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 15:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється