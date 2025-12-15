Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Євросоюз виконав план щодо постачання боєприпасів Україні

15 грудня 2025, 18:26
Євросоюз виконав план щодо постачання боєприпасів Україні
Каллас Естонія
ЄС виконав план.

Євросоюз зміг досягти мети на цей рік та поставив два мільйони снарядів в Україну. Ціль виконана вчасно.

Про це пише Euractiv з посиланням на слова головної дипломатки ЄС Каї Калас. 

"Ми також досягли цілі ініціативи щодо 2 мільйонів боєприпасів. Це необхідно для того, щоб Україна могла захистити себе", — каже вона.

Заява Каллас пролунала на початку зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Вони мають обговорити подальшу підтримку України, зокрема запропонований Єврокомісією план використання заморожених російських активів для "репараційного кредиту". Проти такого кроку виступають Чехія, Мальта, Болгарія, Італія та Бельгія.

Євросоюз цього року подвоїв витрати на боєприпаси для України. До того ж Чехія ще минулого року запустила ініціативу з постачання боєприпасів для Києва, але після приходу Андрея Бабіша до влади очікується, що ця ініцатива згасне. Експерти кажуть, що обидві програми не покривають потреб України.

ЄвросоюзбоєприпасиКая Калласвійна в Україніпідтримка України

