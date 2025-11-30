Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони – Міноборони

30 листопада 2025, 12:17
Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони – Міноборони
Фото: Міноборони
Сторони підписали відповідну угоду про спільне виробництво дронів.
Міністри оборони України та Норвегії Денис Шмигаль та Торе Сандвік підписали угоду про спільне виробництво українських безпілотників.
 
Про це повідомили в Міноборони.
 
Так, сторони підписали відповідну угоду про спільне виробництво дронів.
 
Наступним етапом стане швидке розгорнення пілотної виробничої лінії у 2026 році та паралельна робота над подальшим збільшенням потужностей.
 
Як заявив Денис Шмигаль, Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями, і своєю чергою отримає сильний виробничий майданчик, який забезпечить українських військових сучасними дронами.
