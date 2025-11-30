Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони – Міноборони

Сторони підписали відповідну угоду про спільне виробництво дронів.

Міністри оборони України та Норвегії Денис Шмигаль та Торе Сандвік підписали угоду про спільне виробництво українських безпілотників.

Про це повідомили в Міноборони.

Так, сторони підписали відповідну угоду про спільне виробництво дронів.

Наступним етапом стане швидке розгорнення пілотної виробничої лінії у 2026 році та паралельна робота над подальшим збільшенням потужностей.

Як заявив Денис Шмигаль, Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями, і своєю чергою отримає сильний виробничий майданчик, який забезпечить українських військових сучасними дронами.