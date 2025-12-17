Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Європарламент схвалив відмову від російського газу до 2027 року

17 грудня 2025, 14:21
Фото: AFP
За проголосували 500 євродепутатів, проти – 120, ще 32 утрималися.

Європейський парламент схвалив план Європейського Союзу щодо повної поетапної відмови від імпорту російського газу до кінця 2027 року. 

Інформація про це з'явилась на сайті Європарламенту.

За відповідне рішення проголосували 500 євродепутатів, проти висловилися 120, ще 32 утрималися. Наступним кроком має стати офіційне схвалення документа Радою ЄС. Очікується, що це відбудеться на початку наступного року, після чого закон набуде чинності.

Згідно з ухваленим планом, імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) буде заборонено на початку 2026 року. Водночас постачання російського трубопровідного газу припинятиметься поступово і має завершитися до 30 вересня 2027 року.

Новий закон також передбачає запровадження штрафних санкцій, які держави-члени ЄС застосовуватимуть до операторів у разі порушення заборони.

Під час переговорів із данським головуванням у Раді ЄС депутати Європарламенту наполягали на повній забороні будь-якого імпорту російської нафти. У відповідь Європейська комісія зобов'язалася подати відповідну законодавчу пропозицію на початку 2026 року, щоб заборона на імпорт російської нафти набула чинності якомога швидше, але не пізніше кінця 2027 року.

Крім того, євродепутати домоглися запровадження суворіших умов для можливого тимчасового призупинення заборони у надзвичайних ситуаціях, пов'язаних із загрозами енергетичній безпеці ЄС.

Для запобігання обходу обмежень нові правила також зобов'язують операторів надавати митним органам детальні та підтверджені дані щодо країни походження газу перед його імпортом або зберіганням.

