Берлін готується до масштабного переозброєння: €650 млрд на оборону

Кошти плануються виділити вже у 2025–2030 роках.

Німеччина у найближчі роки суттєво збільшить оборонні витрати та планує інвестувати понад 650 млрд євро у переозброєння і модернізацію армії у період із 2025 до 2030 року.

Про це йдеться в матеріалі газети Financial Times.

За даними видання, Берлін готується затвердити масштабний пакет військових закупівель на 50 млрд євро, який стане завершальним елементом рекордного року переозброєння Бундесверу. Загальний обсяг запланованих витрат вдвічі перевищує показники попередніх п'яти років.

Різке зростання фінансування пов'язане з побоюваннями німецьких урядовців, що до 2029 року росія може бути готовою до прямого військового протистояння з НАТО.

Серед найближчих закупівель – постачання одягу та індивідуального захисного спорядження для військових на суму 21 млрд євро, закупівля бойових машин піхоти Puma на 4 млрд євро, а також контракт на 2 млрд євро на постачання супутникових систем для потреб європейської розвідки на східному фланзі НАТО.

Директор берлінського аналітичного центру EDINA Крістіан Меллінг зазначає, що ключовим принципом німецьких оборонних програм стало гасло "Отримати все можливе до 2029 року''. Зокрема, Бундесвер планує закупити до 12 тисяч безпілотників на суму близько 1 млрд євро, постачання яких мають розпочатися вже у 2026 році.

Паралельно німецька армія вживає заходів для підвищення своєї привабливості. Останнім часом Бундесвер підвищував зарплати військовослужбовцям, компенсував витрати на отримання водійських прав та запроваджував додаткові програми соціальної підтримки.