Німеччина у 2026 році надасть Україні понад €11 млрд допомоги

15 грудня 2025, 21:12
Фото: з вільних джерел
Наступного року Німеччина виділить понад 11 млрд євро допомоги для України. Крім того, країна допоможе з енергопостачанням українських шкіл, лікарень і дитсадків.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Він наголосив, що у 2026 році Україна отримає від Німеччини понад 11 млрд євро допомоги. Крім того, Мерц заявив, що його країна забезпечить енергопостачанням дитячі садки, школи та лікарні України на тлі спроб рф "варварські" зруйнувати енергосистему країни.

За словами канцлера Німеччини, з лютого 2022 року країна направила Україні військової допомоги на 40 млрд євро, а також цивільної підтримки на 36 млрд євро. На захист енергетичної інфраструктури Берлін додатково передав Києву 170 млн євро.

Мерц також зазначив, що Німеччина співпрацює з європейськими партнерами та G7 над наданням Україні ще більшої фінансової допомоги.

Він наголосив, що одним з таких кроків може стати репараційний кредит за рахунок заморожених активів рф. За словами Мерца, ці кошти допоможуть підтримати Україну як мінімум два наступних роки.

