Європейські сили в Україні зможуть відбивати атаки росії – Мерц

Відбуватиметься це у разі порушення перемир'я.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що європейські сили, які будуть створені в Україні в рамках гарантій безпеки від Європи та США, за певних умов зможуть давати відсіч російським військам.

Про це інформує агенція Reuters.

В інтерв'ю телеканалу ZDF Мерц пояснив, що гаранти безпеки повинні будуть реагувати на будь-які порушення перемир'я з боку росії.

"Ми забезпечимо демілітаризовану зону між сторонами конфлікту, і, якщо бути конкретним, також діятимемо проти відповідних російських вторгнень і атак. Ми ще не дійшли до цього", – сказав канцлер ФРН.

Він додав, що нова позиція США брати на себе зобов'язання захищати Україну у разі припинення вогню так, як це відбувається з країнами НАТО, заслуговує на увагу.

Нагадаємо, на зустрічі європейських лідерів у Берліні у понеділок було запропоновано створити сили захисту для підтримки можливого перемир'я в Україні.

Згідно зі спільною заявою, ці сили під керівництвом Європи та за підтримки США будуть допомагати українським військам та забезпечувати безпеку повітряного простору і морських територій.