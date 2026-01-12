Європарламент закрив доступ іранським дипломатам до своїх будівель

Відповідне рішення Метсола оголосила у листі до депутатів Європарламенту.

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола заборонила іранським дипломатам відвідувати всі будівлі Європарламенту у відповідь на жорстоке придушення антиурядових протестів в Ірані.

Про це повідомляє Politico.

Відповідне рішення Метсола оголосила у листі до депутатів Європарламенту. Заборона поширюється на всі приміщення інституції — будівлі в Брюсселі та Страсбурзі, де проходять пленарні засідання і дебати, а також на секретаріат у Люксембурзі.

Згідно з новими правилами, осіб з іранським паспортом перевірятимуть під час входу, а тим, хто працює безпосередньо на іранський режим, буде негайно відмовлено в доступі.

"Народ Ірану може й надалі покладатися на підтримку, солідарність та дії цього парламенту", — наголосила Метсола у своєму листі, з яким ознайомилося Politico.

Також на вихідних президентка Європарламенту порушила питання можливого запровадження нових санкцій ЄС проти Ірану. Наразі такі кроки розглядає дипломатична служба Євросоюзу. Серед ідей — визнання Корпусу вартових Ісламської революції терористичною організацією, що дозволило б розширити санкції та охопити осіб, причетних до репресій, насильства та страт.

Раніше глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз може посилити санкційний тиск на Іран після жорсткого розгону антиурядових протестів, унаслідок яких могли загинути сотні людей.

На тлі подій у країні американські ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп розглядає можливі варіанти військових дій щодо Ірану. Останніми днями він неодноразово застеріг іранську владу від застосування сили проти демонстрантів і заявив про готовність США підтримати прагнення іранців до свободи.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі звернувся до спецпосланця Білого дому Стіва Віткоффа на тлі погроз президента США Дональда Трампа застосувати військову силу проти іранського режиму.