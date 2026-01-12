Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Кількість жертв серед цивільних в Україні у 2025 році зросла на третину — звіт ООН

12 січня 2026, 20:58
Кількість жертв серед цивільних в Україні у 2025 році зросла на третину — звіт ООН
У звіті йдеться, що загальна кількість убитих та поранених цивільних осіб у 2025 році була на 31% вищою, ніж у 2024-му, та на 70% вищою, ніж у 2023-му.

У 2025 році в Україні зафіксували найбільшу від 2022-го кількість жертв серед мирного населення, спричинених війною рф. Торік загинуло 2514 цивільних осіб та було поранено 12 142.

Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

У звіті йдеться, що загальна кількість убитих та поранених цивільних осіб у 2025 році була на 31% вищою, ніж у 2024-му, та на 70% вищою, ніж у 2023-му.

"Наш моніторинг показує, що це зростання було зумовлене не лише посиленням бойових дій вздовж лінії фронту, але й розширенням використання далекобійної зброї, яка наражала цивільне населення по всій країні на підвищений ризик", — сказала Даніель Белль, голова ММПЛУ.

Спостерігачі зазначили, що 63% усіх втрат у 2025 році сталися у прифронтових районах. Особливо постраждали люди похилого віку, оскільки вони становлять значну частину тих, хто залишився у селах. 

Місія ООН повідомила, що особи віком 60 років і старше становили понад 45% (742 загиблих) цивільних, які загинули у прифронтових районах у 2025 році. Хоча вони складають лише 25% загального населення України.

Як йдеться у звіті, застосування БпЛА малої дальності поблизу лінії фронту стало причиною значної кількості жертв серед цивільних осіб: загинули 577 людей і 3 288 були поранені. Це на 120% більше порівняно з 2024 роком.

"Більше застосування безпілотників малої дальності зробило багато районів поблизу лінії фронту фактично непридатними для життя. Оскільки основні служби припиняють працювати, а інфраструктура руйнується, у деяких громадах стало надто небезпечно навіть надавати екстрену медичну допомогу чи евакуювати цивільне населення", — зазначила Белль. 

Місія також заявила, що масове зростання застосування далекобійної зброї військами рф, що розпочалося у червні 2025 року, призвело до збільшення шкоди цивільному населенню у містах по всій Україні.

У звіті йдеться, що регулярні нічні атаки, які тривали годинами та здійснювалися із застосуванням сотень засобів ураження, призводили до загибелі та поранення цивільних осіб, руйнування власності й інфраструктури та створювали атмосферу тривоги по всій країні.

Далекобійна зброя (ракети та баражувальні боєприпаси) спричинила 35% жертв серед мирного населення в Україні у 2025 році (682 загиблих, 4 443 поранених). Це на 65% більше, ніж у 2024-му (531 загиблий, 2 569 поранених), зазначила місія ООН.

Крім того, ММПЛУ звернула увагу, що в жовтні 2025 року росія відновила масштабні скоординовані удари по енергооб'єктах по всій Україні. Атаки спричинили аварійні відключення світла й запровадження графіків відключень.

"Різке зростання кількості ударів із застосуванням далекобійної зброї та ураження національної енергетичної інфраструктури України означають, що наслідки війни тепер відчутні для цивільних осіб далеко за межами прифронтових районів. За температури до мінус 15 градусів за Цельсієм перебої з електропостачанням, водою й опаленням наражають цивільних осіб по всій країні на підвищений ризик", — заявила Белль.

війнаООНзагибліправа людейросія окупанти

Останні матеріали

Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Політика
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 січня 2026, 07:51
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється