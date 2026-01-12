Кількість жертв серед цивільних в Україні у 2025 році зросла на третину — звіт ООН

У звіті йдеться, що загальна кількість убитих та поранених цивільних осіб у 2025 році була на 31% вищою, ніж у 2024-му, та на 70% вищою, ніж у 2023-му.

У 2025 році в Україні зафіксували найбільшу від 2022-го кількість жертв серед мирного населення, спричинених війною рф. Торік загинуло 2514 цивільних осіб та було поранено 12 142.

Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

"Наш моніторинг показує, що це зростання було зумовлене не лише посиленням бойових дій вздовж лінії фронту, але й розширенням використання далекобійної зброї, яка наражала цивільне населення по всій країні на підвищений ризик", — сказала Даніель Белль, голова ММПЛУ.

Спостерігачі зазначили, що 63% усіх втрат у 2025 році сталися у прифронтових районах. Особливо постраждали люди похилого віку, оскільки вони становлять значну частину тих, хто залишився у селах.

Місія ООН повідомила, що особи віком 60 років і старше становили понад 45% (742 загиблих) цивільних, які загинули у прифронтових районах у 2025 році. Хоча вони складають лише 25% загального населення України.

Як йдеться у звіті, застосування БпЛА малої дальності поблизу лінії фронту стало причиною значної кількості жертв серед цивільних осіб: загинули 577 людей і 3 288 були поранені. Це на 120% більше порівняно з 2024 роком.

"Більше застосування безпілотників малої дальності зробило багато районів поблизу лінії фронту фактично непридатними для життя. Оскільки основні служби припиняють працювати, а інфраструктура руйнується, у деяких громадах стало надто небезпечно навіть надавати екстрену медичну допомогу чи евакуювати цивільне населення", — зазначила Белль.

Місія також заявила, що масове зростання застосування далекобійної зброї військами рф, що розпочалося у червні 2025 року, призвело до збільшення шкоди цивільному населенню у містах по всій Україні.

У звіті йдеться, що регулярні нічні атаки, які тривали годинами та здійснювалися із застосуванням сотень засобів ураження, призводили до загибелі та поранення цивільних осіб, руйнування власності й інфраструктури та створювали атмосферу тривоги по всій країні.

Далекобійна зброя (ракети та баражувальні боєприпаси) спричинила 35% жертв серед мирного населення в Україні у 2025 році (682 загиблих, 4 443 поранених). Це на 65% більше, ніж у 2024-му (531 загиблий, 2 569 поранених), зазначила місія ООН.

Крім того, ММПЛУ звернула увагу, що в жовтні 2025 року росія відновила масштабні скоординовані удари по енергооб'єктах по всій Україні. Атаки спричинили аварійні відключення світла й запровадження графіків відключень.

"Різке зростання кількості ударів із застосуванням далекобійної зброї та ураження національної енергетичної інфраструктури України означають, що наслідки війни тепер відчутні для цивільних осіб далеко за межами прифронтових районів. За температури до мінус 15 градусів за Цельсієм перебої з електропостачанням, водою й опаленням наражають цивільних осіб по всій країні на підвищений ризик", — заявила Белль.