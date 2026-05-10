У СДПН Шредера пропонують як посередника між ЄС і рф

10 травня 2026, 17:54
Фото: EPA
Деякі есдеки вважають ідею залучення Шредера такою, що варта розгляду.

Окремі представники Соціал-демократичної партії Німеччини заявили, що готові розглянути пропозицію щодо залучення колишнього канцлера Герхарда Шредера як можливого посередника між Євросоюзом і росією у контексті війни проти України.

Про це зазначає німецький щотижневий журнал Spiegel

Речник фракції СДПН у Бундестазі з питань зовнішньої політики Адіс Ахметович заявив, що ініціатива, озвучена Владіміром путіним, заслуговує на серйозний розгляд.

За його словами, Європа має бути безпосередньо залучена до будь-яких переговорів щодо війни.

"Не можна допустити, щоб лише США і росія визначали майбутнє України та європейської безпеки. Якщо однією з умов участі ЄС у процесі є залучення Шредера, це варто ретельно розглянути, не відкидаючи одразу",  – зазначив Ахметович.

Напередодні глава кремля заявив, що вважає Герхарда Шредера "ймовірним кандидатом" на роль посередника між ЄС і рф. Офіційний Берлін цю ідею відкинув, а в урядових колах її назвали політичною провокацією у межах російської інформаційної стратегії.

Сам Шредер від коментарів утримався.

Екс канцлер Німеччини очолював уряд у 1998–2005 роках і тривалий час зазнавав критики через тісні зв’язки з росією, зокрема роботу в російських енергетичних компаніях. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він не дистанціювався від Кремля, що неодноразово спричиняло дискусії всередині СДПН щодо його виключення з партії.

Також раніше путін заявив про готовність до зустрічі із Зеленським у нейтральній країні

 

SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
