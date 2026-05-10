У СДПН Шредера пропонують як посередника між ЄС і рф
Окремі представники Соціал-демократичної партії Німеччини заявили, що готові розглянути пропозицію щодо залучення колишнього канцлера Герхарда Шредера як можливого посередника між Євросоюзом і росією у контексті війни проти України.
Про це зазначає німецький щотижневий журнал Spiegel.
Речник фракції СДПН у Бундестазі з питань зовнішньої політики Адіс Ахметович заявив, що ініціатива, озвучена Владіміром путіним, заслуговує на серйозний розгляд.
За його словами, Європа має бути безпосередньо залучена до будь-яких переговорів щодо війни.
"Не можна допустити, щоб лише США і росія визначали майбутнє України та європейської безпеки. Якщо однією з умов участі ЄС у процесі є залучення Шредера, це варто ретельно розглянути, не відкидаючи одразу", – зазначив Ахметович.
Напередодні глава кремля заявив, що вважає Герхарда Шредера "ймовірним кандидатом" на роль посередника між ЄС і рф. Офіційний Берлін цю ідею відкинув, а в урядових колах її назвали політичною провокацією у межах російської інформаційної стратегії.
Сам Шредер від коментарів утримався.
Екс канцлер Німеччини очолював уряд у 1998–2005 роках і тривалий час зазнавав критики через тісні зв’язки з росією, зокрема роботу в російських енергетичних компаніях. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він не дистанціювався від Кремля, що неодноразово спричиняло дискусії всередині СДПН щодо його виключення з партії.
Також раніше путін заявив про готовність до зустрічі із Зеленським у нейтральній країні.