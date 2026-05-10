Поблизу кордону рф у Польщі знайшли військовий дрон

Польська військова поліція розслідує падіння розвідувального БпЛА.

У Польщі поблизу кордону з Калінінградською областю рф виявили безпілотник, який упав у полі неподалік міста Бартошице.

Про це повідомляє радіо RMF24.

За попередніми даними польської військової поліції, йдеться про військовий розвідувальний дрон, який використовувався для спостереження та не був оснащений бойовим озброєнням.

На корпусі безпілотника виявили написи кирилицею. Крім того, апарат був обладнаний кількома камерами.

За неофіційною інформацією ЗМІ, дрон міг прилетіти з території Калінінградської області рф. Журналісти зазначають, що через обмежену дальність польоту апарат навряд чи міг потрапити до Польщі з території України.

Обставини інциденту наразі з’ясовують польські служби.