Вакцини проти хантавірусу досі немає через брак інвестицій – NYT

10 травня 2026, 17:15
Фото: з вільного доступу
Після спалаху на лайнері вчені знову заговорили про проблему відсутності вакцини.

Розробка вакцин і ліків проти хантавірусу, спалах якого зафіксували на круїзному лайнері MV Hondius, роками гальмується через недостатнє фінансування досліджень.

Про це йдеться у статті газети The New York Times.

За даними видання, наразі не існує затвердженого лікування хантавірусу, а також широкодоступної вакцини проти цієї інфекції. Через це медики фактично не мали ефективних засобів допомоги пасажирам лайнера, які захворіли посеред Атлантичного океану.

Дослідниця інфекційних захворювань Каліфорнійського університету Вайті Арумугасвамі назвала ситуацію "сигналом тривоги" для світової системи охорони здоров’я.

За словами науковців, головною проблемою залишається низький рівень фінансування, оскільки випадки зараження хантавірусом трапляються відносно рідко. Попри це окремі дослідницькі групи працюють над створенням вакцини вже десятиліттями.

Фахівці зазначають, що за умови більшої уваги та ресурсів ефективні методи лікування могли б з’явитися значно швидше.

NYT пише, що існують два основні типи хантавірусів - "Старого Світу", поширені в Азії та Європі, і "Нового Світу", які циркулюють в Америці. Спалах на лайнері пов’язують саме з вірусом Анд - одним із різновидів хантавірусу Нового Світу.

Деякі вакцини проти окремих штамів "Старого Світу" вже існують, однак їхня ефективність обмежена. Водночас ліцензованих вакцин проти американських штамів хантавірусу наразі немає.

Науковці продовжують експерименти на тваринах, зокрема на хом’яках, однак рідкісність захворювання у людей та складність проведення клінічних випробувань значно уповільнюють дослідження.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо про спалах хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius, внаслідок якого загинули троє людей. 

 

