На круїзному лайнері, де спалахнув хантавірус, є українці

На борту круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу, перебувають п’ятеро громадян України. Ознак захворювання у них не виявлено.

Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України.

Станом на ранок 7 травня судно прямує до Канарських островів, Іспанія. Прибуття заплановано на 9 травня. Після прибуття судна буде проведено медичне обстеження всіх пасажирів та членів екіпажу. У МЗС уточнили, що п’ятеро українців входять до складу екіпажу судна.

"Стан здоров’я 5 громадян України, членів екіпажу "MV Hondius", задовільний, ознак захворювання у них не виявлено", – йдеться у повідомленні.

Посольство України в Нідерландах, додає МЗС, продовжує підтримувати постійний контакт з представником компанії-оператора. Загалом через симптоми хантавірусу з борту евакуювали п'ятьох осіб. У двох евакуйованих діагноз підтвердився: вони проходять лікування у ПАР та Швейцарії.

Ще трьох осіб із підозрою на хворобу доправили до медичних закладів Німеччини та Нідерландів.

Хантавірус - це небезпечна інфекція, яку переносять гризуни. Вірус може викликати серйозні ураження легень, нирок і серця, а деякі форми хвороби мають високий рівень смертності. За даними ВООЗ, люди найчастіше заражаються після контакту із сечею, слиною або випорожненнями інфікованих гризунів. Також вірус може потрапити в організм через пил у закритих чи погано провітрюваних приміщеннях.

Серед основних симптомів хантавірусу:

висока температура;

головний біль;

біль у м’язах;

нудота та блювання;

біль у животі;

кашель і задишка.

У важких випадках хвороба може швидко призвести до проблем із диханням, накопичення рідини в легенях або ниркової недостатності. Наразі спеціального лікування чи офіційно затвердженої вакцини проти хантавірусу немає. Лікарі застосовують підтримувальне лікування та постійний медичний нагляд.