ISW: ЗСУ перехопили ініціативу на окремих ділянках фронту

10 травня 2026, 15:04
Успіхи України та удари по логістиці рф ускладнили наступ росіян.

російські війська за останній рік не змогли досягти жодного суттєвого оперативного прориву на фронті, тоді як Сили оборони України змогли наростити успіхи під час зимово-весняної кампанії 2026 року.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ISW.

Аналітики зазначають, що навіть під час оголошеного росією "перемир’я" з 9 по 11 травня бойові дії на окремих ділянках фронту не припинилися, хоча загальна інтенсивність боїв дещо знизилася.

В інституті наголошують, що режим припинення вогню фактично не мав чітких механізмів контролю та виконання. На думку експертів, взаємні звинувачення сторін і продовження локальних боїв свідчать про низьку ефективність такого формату "перемир’я".

За оцінкою аналітиків, армія рф могла використати паузу для перегрупування сил, ротацій та перекидання резервів перед новими наступальними діями.

Водночас українська оборона продовжує стримувати наступ рф і не дозволяє москві досягти результатів, які кремль міг би представити як великі перемоги.

У звіті підкреслюється, що з жовтня 2025 року російські війська не змогли досягти значного просування в районі Костянтинівки - одного з ключових вузлів української оборони на Донеччині.

Натомість українські сили, за оцінкою ISW, досягли найбільших успіхів із часу операції в Курській області рф у серпні 2024 року. Аналітики нагадують, що восени 2025 року ЗСУ звільнили значну частину Куп’янська, а під час контратак взимку та навесні 2026 року повернули понад 400 квадратних км території на півдні України.

Також наприкінці квітня українські військові звільнили кілька населених пунктів у західній частині Запорізької області.

Окремо в Інституті відзначили ефективність українських ударів по російській логістиці, військовій техніці та нафтовій інфраструктурі. На думку експертів, це ускладнило проведення масштабних наступальних операцій рф та негативно вплинуло на роботу російських систем зв’язку й безпілотників.

Також додаткові проблеми для російських військ створили обмеження використання терміналів Starlink на окупованих територіях.

Днями МЗС Фінляндії оголосило, що українська армія є цінним активом для НАТО.

 

