Українська армія увійшла до четвірки найсильніших в Європі – МЗС Фінляндії
08 травня 2026, 14:55
При цьому Україна, в тому числі й у її власних інтересах, має бути якнайшвидше інтегрована в НАТО, наголосила очільниця МЗС Фінляндії.
Українська армія є однієї з чотирьох армій світу, "які заслуговують на довіру".
Про це заявила очільниця міністерства закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє ZDFheute.
За її словами, Україну слід інтегрувати в НАТО "якнайшвидше, у тому числі й в її власних інтересах".
Валтонен не виключає можливості того, що президент США Дональд Трамп може відмовитися від свого опору членству України в НАТО. Вона зазначила, що він, зрештою, є "переговорником".
Нагадаємо, колишній голова апарату Міністерства оборони ФРН Ніко Ланге розповів про роль України в обороні НАТО. Він заявив, що у разі нападу рф на Балтію Київ може стати частиною спільного оборонного щита. Саме це, на думку експерта, має стримати рф від нових авантюр. Він також наголосив, що практичну підтримку Україні надає лише невелика група європейських країн, проте вони не мають чіткого уявлення, як рухатися далі.