Берлін поновив переговори зі США щодо "Томагавк – FT

10 травня 2026, 15:49
Німеччина хоче посилити стримування рф американськими ракетами.

Німеччина знову намагається домовитися зі США про придбання далекобійних крилатих ракет "Томагавк" після того, як Пентагон відмовився від планів розміщення американського ракетного батальйону у ФРН.

Про це повідомляє газета Financial Times.

За даними видання, у Берліні побоюються, що скасування американського розгортання створить прогалину в системі стримування росії в Європі. Саме тому уряд Німеччини прагне отримати власні ударні можливості великої дальності.

ФРН розраховує переконати адміністрацію президента США Дональда Трампа погодити продаж ракет "Томагавк" разом із наземними пусковими установками Typhon.

Для просування переговорів міністр оборони ФРН Борис Пісторіус планує поїздку до Вашингтона. Водночас джерела видання зазначають, що візит залежить від можливості організувати зустріч із главою Пентагона Пітом Гегсетом.

Ситуацію ускладнює напруження у відносинах між адміністрацією Трампа та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом на тлі війни в Ірані.

"Головне – мати ударні можливості в Європі", – заявив один зі співрозмовників видання в уряді ФРН.

За інформацією джерел, Берлін також готовий збільшити фінансування угоди, аби прискорити домовленості зі США.

газета нагадує, що Японія та Нідерланди вже очікують на постачання раніше замовлених ракет "Томагавк".

Незодавно ми писали, що Європа шукає заміну американським "Томагавкам"

 
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
